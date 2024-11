Nam Long - 32 năm kiến tạo những khu đô thị đầy sức sống 

Khu đô thị cung cấp hơn 4.600 căn hộ biệt lập, 170 nhà phố và 44 biệt thự khi hoàn thiện. Đến nay, các dự án thành phần đã lần lượt bàn giao theo đúng cam kết, gồm Flora Mizuki MP1-10, Flora Panorama, biệt thự The Mizuki, chào đón hơn 3.600 hộ gia đình về an cư, đưa Mizuki Park trở thành tâm điểm an cư đầy sức sống tại khu nam TP.HCM.