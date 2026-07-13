Ba thói quen càng làm, testosterone nam giới càng giảm không phanh

Chỉ ngủ 5 giờ mỗi đêm trong một tuần có thể khiến testosterone ở nam giới trẻ giảm 10-15%. Chuyên gia cảnh báo thiếu ngủ kéo dài là nguyên nhân âm thầm làm suy giảm sinh lý nam.

Nhiều nam giới cho rằng sử dụng các sản phẩm tăng cường sinh lý hoặc kiêng quan hệ tình dục sẽ giúp cải thiện "bản lĩnh đàn ông". Tuy nhiên, theo bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng Vương Tư Hằng (Đài Loan), những phương pháp này hầu như không mang lại hiệu quả rõ rệt. Điều thực sự ảnh hưởng đến testosterone và chức năng sinh lý lại là một thói quen rất phổ biến nhưng thường bị xem nhẹ: thiếu ngủ.

Theo China Times, bác sĩ Vương Tư Hằng chia sẻ nhiều quan niệm như "kiêng quan hệ để tăng testosterone" hay "càng nhịn càng sung sức" chỉ là lời đồn, chưa được khoa học chứng minh.

Thay vào đó, muốn duy trì nồng độ testosterone khỏe mạnh, nam giới cần chú trọng 3 yếu tố gồm ngủ đủ giấc, duy trì tỷ lệ mỡ cơ thể hợp lý và tập luyện đều đặn.

Các nghiên cứu đã chỉ ra thiếu ngủ ở nam giới có thể dẫn đến giảm sản xuất testosterone, từ đó ảnh hưởng đến bản lĩnh và chức năng sinh lý nam. Ảnh: Shutterstock/Dazhi.

Thiếu ngủ một tuần, testosterone giảm tới 15%

Dẫn lại một nghiên cứu đăng trên tạp chí y khoa JAMA, bác sĩ Vương Tư Hằng cho biết các nhà khoa học đã theo dõi 10 nam thanh niên khỏe mạnh và yêu cầu họ chỉ ngủ 5 giờ mỗi đêm trong suốt một tuần. Kết quả cho thấy lượng testosterone vào ban ngày giảm 10-15%.

Theo chuyên gia này, mức suy giảm này đủ để khiến một nam giới ngoài 20 tuổi có nồng độ testosterone tương đương người lớn tuổi nếu liên tục thức khuya và ngủ không đủ giấc. Khi testosterone suy giảm, nam giới có thể gặp các vấn đề như giảm ham muốn tình dục, rối loạn cương dương, giảm sức bền, mất khối cơ và ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Ông cũng lưu ý những người ngủ ngáy nhiều, thường xuyên buồn ngủ vào ban ngày nên cảnh giác với hội chứng ngưng thở khi ngủ. Đây là bệnh lý có thể khiến testosterone tiếp tục giảm theo mức độ nghiêm trọng của bệnh. Điều trị hiệu quả chứng ngưng thở khi ngủ cũng giúp cải thiện nồng độ hormone này.

Mỡ cơ thể quá ít hoặc quá nhiều đều không tốt

Theo bác sĩ Vương, không chỉ giấc ngủ, tỷ lệ mỡ cơ thể cũng ảnh hưởng trực tiếp đến testosterone.

Khi tỷ lệ mỡ cơ thể quá thấp, cơ thể sẽ "hiểu nhầm" rằng đang rơi vào tình trạng thiếu đói, từ đó chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng và thậm chí giảm hoặc ức chế quá trình sản xuất testosterone. Ngược lại, nếu tỷ lệ mỡ cơ thể quá cao, một loại enzyme có trong mô mỡ sẽ chuyển đổi testosterone thành estrogen (hormone sinh dục nữ), khiến nồng độ hormone sinh dục nam suy giảm.

Vì vậy, để duy trì phong độ trong đời sống tình dục, nam giới không nên giảm cân quá cực đoan nhưng cũng không nên để cân nặng và lượng mỡ cơ thể tăng mất kiểm soát. Duy trì tỷ lệ mỡ ở mức khỏe mạnh mới là cách có lợi cho nội tiết tố và sức khỏe sinh lý lâu dài.

Tập luyện đúng cách giúp bảo vệ nội tiết tố nam

Bên cạnh giấc ngủ và cân nặng, bác sĩ khuyến khích nam giới duy trì thói quen tập luyện sức mạnh.

Các bài tập sức mạnh với cường độ từ trung bình đến cao như squat, deadlift và các bài tập tự do tác động đến những nhóm cơ lớn có thể giúp nồng độ testosterone tăng tạm thời sau khi tập.

Tuy nhiên, sự gia tăng này chỉ đạt đỉnh trong khoảng 1-2 giờ sau buổi tập, sau đó sẽ dần trở về mức bình thường. Điều này có nghĩa là tập tạ không làm tăng đáng kể mức testosterone nền trong cơ thể.

Theo bác sĩ, giá trị thực sự của việc tập luyện sức mạnh nằm ở chỗ giúp phát triển khối cơ, kiểm soát tỷ lệ mỡ cơ thể và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Khi những yếu tố này được duy trì đồng thời, chúng sẽ góp phần bảo vệ nội tiết tố nam và sức khỏe sinh lý một cách bền vững.