'Năm dòng chảy bazan' ở Thành phố Hồ Chí Minh

Lần đầu tiên nhóm tác giả đến từ Gia Lai giới thiệu 5 cuốn tiểu thuyết của mình với độc giả phương nam tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Quang cảnh buổi giao lưu, ra mắt sách. Ảnh: Linh Bảo

Cùng sinh ra và trưởng thành trên vùng đất Tây Nguyên, mặc dù xuất hiện trên văn đàn vào những thời điểm khác nhau nhưng nhóm tác giả trẻ gồm Lê Vi Thủy, Lê Thị Kim Sơn, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Li Phan, Võ Đình Duy đều lần lượt ghi dấu ấn với độc giả trong nước bởi sự đa dạng trong phong cách viết, nội lực mạnh mẽ, cá tính, sức viết khỏe, trẻ trung mang đầy hơi thở của vùng đất bazan và sự đổi mới, sáng tạo không ngừng.

Tại buổi giao lưu sáng 24/5, nhóm tác giả đã có khoảng thời gian giới thiệu đến bạn đọc thành phố 5 cuốn tiểu thuyết gồm: Những đường thẳng song song (Lê Vi Thủy), Xoáy thời gian (Lê Thị Kim Sơn), Khói thiên di (Nguyễn Thị Thanh Thúy), Đáy sâu (Li Phan) và Thung ca vẫn chưa mưa (Võ Đình Duy).

Các tác giả trong buổi giao lưu. Từ trái qua phải: Nguyễn Thị Thanh Thúy, Lê Thị Kim Sơn, Lê Vi Thủy, người dẫn chương trình, nhà văn Phương Huyền.

Đây là những tác phẩm tham dự Cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2022-2025” do Bộ Công an tổ chức và cả 5 tác phẩm đều được Nhà xuất bản Công an nhân dân chọn lựa, phát hành.

Trong đó, tác phẩm Khói thiên di của tác giả Nguyễn Thị Thanh Thúy đoạt giải C và Những đường thẳng song song của tác giả Lê Vi Thủy đạt giải Khuyến khích. Ở 5 cuốn tiểu thuyết trên, độc giả dễ dàng tìm thấy từng cá tính Tây Nguyên với những nét riêng biệt, được thể hiện ở từng tác phẩm.

Các tác giả từ trái qua: Li Phan, Võ Đình Duy, Nguyễn Thị Thanh Thúy.

Tiểu thuyết Khói thiên di của tác giả Nguyễn Thị Thanh Thúy khai thác đề tài về đời sống trong cộng đồng các dân tộc phía bắc trên hành trình nam tiến, đồng thời gợi mở vấn đề về chiến tranh và hậu chiến, lòng tham, dục vọng và sự tha hóa của con người.

Trong tác phẩm, mỗi nhân vật, dù nhỏ bé, đều mang trong mình những khát khao và sự kiên cường để đối mặt với nghịch cảnh. Tất cả cùng với bức tranh văn hóa họ mang theo vào đại ngàn Tây Nguyên đã tạo nên sức hấp dẫn riêng, lắng sâu và ám ảnh.

Tiểu thuyết Những đường thẳng song song của tác giả Lê Vi Thủy, gây ấn tượng mạnh khi khai thác đề tài đấu tranh phòng, chống tội phạm bị bệnh tâm lý, tác giả đã đi sâu vào phân tích tâm lý tội phạm, cùng những “góc khuất vô hình” của người trẻ trong gia đình và xã hội.

Nhà văn Trần Gia Bảo (bìa trái) tại chương trình giao lưu.

Tiểu thuyết Xoáy thời gian của Lê Thị Kim Sơn hé mở những nhịp đập gai góc của đời sống. Bạn đọc như bị cuốn vào dòng chảy dữ dội của những phận người bươn chải giữa rừng cao-su, của những cú vùng vẫy sinh tồn đầy tuyệt vọng và của những nỗi đau chiến tranh tưởng như đã chìm sâu nhưng vẫn còn âm ỉ cháy trong ký ức.

Điều khiến Xoáy thời gian trở nên ám ảnh chính là vẻ đẹp nhân văn ẩn dưới từng câu chữ. Đó là lát cắt đời sống chân thật, là tiếng thở dài của những con người đã trải qua bão dông nhưng vẫn chọn giữ cho mình sự tử tế.

Với tiểu thuyết Đáy sâu, Li Phan vẽ lên những vết thương của người trẻ đang sống và kết nối với quá khứ bằng những câu chuyện, những nỗi đau tưởng chừng đã bị thời gian vùi lấp nhưng đó lại chính là vòng lặp của nhân quả.

Nhân vật dẫu cố vùng vẫy, cố hàn gắn vết thương của mình, như một thông điệp tự cứu rỗi, tự chữa lành vết thương cũ nhưng cuối cùng vẫn phải đối diện với hiện thực tàn khốc nhất, chỉ có thể tự đối diện và đấu tranh với nhân tính của chính mình để vượt qua.

Các cuốn tiểu thuyết của nhóm tác giả.

Trong khi đó, Thung Ca vẫn chưa mưa là tiểu thuyết thứ 2 của tác giả Võ Đình Duy, sau tiểu thuyết Núi trên đất bằng. Là một kiến trúc sư, văn phong của Võ Đình Duy hiện đại, giàu hình ảnh, chậm rãi nhưng mới lạ. Duy dùng chi tiết tinh tế để vẽ nên không gian truyện, một không gian vừa hiện thực vừa u uẩn, gợi nên nhiều suy ngẫm.

Đến tham dự chương trình giao lưu, Tiến sĩ Hà Thanh Vân cho biết, điều may mắn của 5 tác giả trẻ Gia Lai chính là các bạn đã định được hướng đi cho bản thân và biết phát huy thế mạnh trong ngòi bút của mình. Chính vì thế, việc ra mắt 5 cuốn tiểu thuyết là nỗ lực rất lớn của nhóm tác giả.

Mặc dù 5 dòng chảy đi theo một hướng chung tuy nhiên mỗi dòng chảy đều mang màu sắc rất riêng. Tiến sĩ Hà Thanh Vân chia sẻ thêm: “Nếu ví văn của 5 tác giả như ngũ hành, thì Lê Vi Thủy là “Kim” vì ngôn từ sắc sảo, với lợi thế miêu tả tâm lý nhân vật; Thanh Thúy phù hợp với “Mộc” khi có giọng văn đẹp, đầu tư kỹ về cốt truyện. Trong khi đó, văn Kim Sơn như “Hỏa” khi sở hữu lối viết giàu sự nhiệt tình; Li Phan khá hợp với “Thủy” khi tập trung đi sâu vào câu chuyện gia đình; riêng văn Võ Đình Duy có thể ví như “Thổ” với lối viết dung hòa giữa tư duy nghệ thuật và tư duy khoa học”.

Tác giả Lê Thị Kim Sơn (cầm micro) nói về quá trình sáng tác tiểu thuyết tại chương trình giao lưu.

Đối với nhà văn Trần Gia Bảo, điều thú vị ở nhóm tác giả Gia Lai mà chị cảm nhận được chính là từ trường văn chương của những cây bút trẻ này luôn tỏa ra mạnh mẽ. Dù mỗi tác giả có nghề nghiệp, tính cách khác nhau nhưng khi hợp lại thì tạo thành một bức tranh thật đẹp của văn chương vùng đất đỏ bazan.

Việc lựa chọn Thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức buổi giao lưu, ra mắt chùm tiểu thuyết không chỉ là cơ hội để các tác giả Tây Nguyên giới thiệu tác phẩm của mình với độc giả phương nam mà còn là dịp để gặp gỡ, chia sẻ những câu chuyện đằng sau quá trình sáng tác, những trải nghiệm khi lần đầu thử sức cùng thể loại tiểu thuyết, qua đó “tiếp lửa” cho những người viết trẻ có thêm động lực để bước đi trên con đường văn chương của chính mình.