Nam Định - khi gã nhà giàu đang lo

Chỉ có 1 điểm trước CLB Công an TP.HCM trong trận đấu sớm vòng 6 V.League 2025/26 đem đến cảm giác lo lắng cho nhà đương kim vô địch Nam Định như trước kỳ nghỉ FIFA Days.

CLB Nam Định đang có khởi đầu chật vật tại V.League 2025/26. Ảnh: Hoàng Tùng.

Phát biểu sau trận đấu với Nam Định tối 13/9, HLV Lê Huỳnh Đức của CLB Công an TP.HCM nhận định rằng Nam Định có phần chủ quan, xem chủ nhà là đội dưới cơ. Tuy nhiên, đó xem ra là cảm nhận chủ quan của thuyền trưởng đội chủ sân Thống Nhất.

HLV Vũ Hồng Việt không đánh giá thấp CA TP.HCM khi biết họ chơi rất hưng phấn, máu lửa và nhiệt huyết trên sân nhà. Chính thuyền trưởng Nam Định chia sẻ điều này trước khi cuộc đối đầu với CLB CA TP.HCM. Không chỉ đánh giá cao đối thủ, ông Việt còn cho biết những khó khăn mà đội bóng đang đối mặt trong thời gian qua - sau khởi đầu không như mong đợi khi thua SLNA (1-2), thắng chật vật PVF-CAND (2-1) và Hải Phòng (2-1).

Đó là tình trạng chấn thương của một số cầu thủ nội và vấn đề thể lực của các ngoại binh. Ở thời điểm xuất phát, nhà ĐKVĐ đối mặt với vấn nạn chấn thương.

Văn Toàn phải lên bàn mổ, Nam Định mất đi một ngòi nổ, một chân chuyền tốt, một thỏi nam châm có sức hút lớn với hàng thủ đối phương. Tiền vệ Tuấn Anh đang vào phom, thể hiện ổn định trước Hải Phòng ở trận khai màn lại bị chấn thương, phải rời sân ở phút 73. Vắng cầu thủ đang dần khẳng định vị trí ở tuyến giữa trong 3 trận vừa qua, Nam Định mất đi một thủ lĩnh chuyên môn, khiến cho các pha hãm thành trở nên lạc lối.

Tiếp tục dự sân chơi châu lục nên Nam Định được đăng ký đến 7 ngoại binh, trong đó có nhiều gương mặt mới được tuyển chọn hồi đầu mùa. Về lý thuyết, nhà ĐKVĐ có nhiều lựa chọn hơn so với danh tính cố định 4 cái tên nước ngoài như nhiều đội bóng khác chỉ dự các giải trong nước. Tuy nhiên, HLV Vũ Hồng Việt vẫn phải thường xuyên sử dụng các gương mặt cũ.

Như trong trận gặp CLB Công an TP.HCM, Nam Định sử dụng 3 cầu thủ ngoại quen thuộc là tiền đạo Brenner cùng 2 tiền vệ Romulo và Caio Cesar ở đội hình xuất phát. Tiền đạo cao kều Kyle Farren Hudlin chỉ vào sân thay cho Brenner ở phút 73.

Các ngoại binh Nam Định chưa vào phom. Ảnh: Hoàng Tùng.

Theo đánh giá, các tân binh của Nam Định không phải có năng lực yếu. Cái chính là họ mới qua hồi đầu tháng 8 sau quãng nghỉ đến 3 tháng không bóng, không tập luyện nên nền tảng thể lực còn yếu, mới đảm bảo khoảng 80% so với thể trạng. Đó là lý do những tân binh này chỉ xuất phát ở đội hình dự bị và những gương mặt cũ vẫn phải lĩnh ấn tiên phong.

Rõ ràng, những khó khăn ấy khi mất đi những cầu thủ giỏi trên hàng công trong lúc các cầu thủ còn lại chưa thể hiện được như kỳ vọng, khiến Nam Định rơi vào thế bế tắc. Một yếu tố khách quan nữa là khi gặp Nam Định, các đối thủ chủ trương chơi phòng ngự số đông càng khiến cho nhà ĐKVĐ như… đâm đầu vào bụi rậm.

Đơn cử như ở trận trên sân Thống Nhất, CLB CA TP.HCM giao quyền kiểm soát cho Nam Định để đội khách nắm bóng đến 61,8%. Tuy vậy, đoàn quân của ông Vũ Hồng Việt chỉ tung được 8 cú sút, ngang ngửa với CA TP.HCM dù đội chủ nhà kiểm soát bóng chỉ 31,2%.

7 điểm sau 4 trận và chỉ ghi 4 bàn thắng (bàn còn lại do cầu thủ PVF-CAND đá phản) là con số nghèo nàn đối với một đội bóng đang là nhà ĐKVĐ, có tham vọng không chỉ ở trong nước mà vươn tầm ra châu lục như Nam Định. Với màn khởi động yếu thế ấy thì khi cuộc chiến bắt đầu vào giai đoạn phải phân sức trên nhiều mặt trận cùng lúc, giới mộ điệu càng có cớ để lo ngại cho thành tích của đoàn quân ông Vũ Hồng Việt trong thời gian tới.