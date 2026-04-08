Nam ca sĩ Việt công khai bạn gái?

  • Thứ tư, 8/4/2026 17:25 (GMT+7)
OgeNus chỉ theo dõi tài khoản của Ciin trên Instagram. Hành động này đã xóa bỏ tin đồn 2 người chia tay.

Ngày 8/4, cộng đồng mạng phát hiện tài khoản Instagram của OgeNus theo dõi bạn gái tin đồn là TikToker Ciin. Đáng nói, Ciin đang là tài khoản duy nhất OgeNus theo dõi. Động thái của OgeNus được cho là nhằm xóa bỏ tin đồn anh và bạn gái chia tay gây xôn xao trước đó.

Hai người vướng tin hẹn hò từ tháng 11/2025. Thời điểm đó, OgeNus đăng ảnh thân mật cùng Ciin để chúc mừng sinh nhật cô. “Hpbd (PV: chúc mừng sinh nhật) em bé của tổng”, anh trai này viết nhưng sau đó nhanh chóng gỡ bỏ hình ảnh.

OgeNus và Ciin vướng tin hẹn hò từ cuối 2025. Ảnh: FBNV.

Sau đó, chuyện tình cảm của 2 người có nhiều diễn biến gây bàn tán trên mạng xã hội. Mẹ của nam rapper được cho là không ủng hộ mối quan hệ tình cảm của con trai. Tuy nhiên, giữa những sóng gió, Ciin vẫn có động thái thể hiện tình cảm với người yêu. Cụ thể, cô đăng bài và sử dụng nhạc nền của OgeNus. Sau đó, nữ TikToker chia sẻ việc xóa bỏ nhiều hình xăm.

Gần đây, khi bị một tài khoản mạng chê trách vì mải mê yêu đương và bỏ bê âm nhạc, OgeNus lên tiếng. Anh chia sẻ: “Ai cảm thấy không hài lòng về tôi, coi như hết duyên. Nhưng đừng làm những người còn lại bị xao nhãng. Chúng tôi còn phải dành thời gian cho nhau nữa. Mỗi người một việc”.

OgeNus, tên thật Nguyễn Tuấn Duy, sinh năm 1997, từng là thực tập sinh tại công ty giải trí Hàn Quốc FNC Entertainment trong 18 tháng. Sau khi về nước, anh nổi lên qua chương trình Rap Việt mùa 3 và các sản phẩm âm nhạc cá nhân như Nàng, Sau đêm qua, Làm lành hay album Thời. Vừa qua, nam rapper tham gia Anh trai “say hi" mùa 2.

Minh Hạo

