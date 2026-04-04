Nam Bộ hứng nắng nóng gay gắt trong tháng 4, có nơi chạm ngưỡng 39°C

Nắng nóng tại Nam Bộ dự báo sẽ gia tăng cả về cường độ lẫn phạm vi trong tháng 4 với nền nhiệt phổ biến 32-35°C, có nơi lên tới 39°C, thời tiết hanh khô.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, nền nhiệt trong tháng phổ biến ở mức từ xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 32-35°C, riêng khu vực miền Đông có thể xuất hiện những điểm nóng lên tới 36-39°C. Đây được xem là ngưỡng nhiệt cao, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và sức khỏe người dân.

Thực tế trong những ngày đầu tháng 4, nắng nóng đã xuất hiện rõ tại TP.HCM và các tỉnh lân cận, với mức nhiệt phổ biến 35-36°C. Độ ẩm giảm thấp chỉ còn khoảng 35-45%, khiến không khí trở nên khô nóng, oi bức.

Những ngày qua, TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ nắng nóng với nền nhiệt độ cao. Ảnh: Lương Ý

Thời gian nắng gay gắt tập trung chủ yếu từ 12h đến 15h, thời điểm bức xạ nhiệt đạt đỉnh, tiềm ẩn nguy cơ say nắng, sốc nhiệt, đặc biệt đối với người lao động ngoài trời.

Đáng chú ý, cơ quan khí tượng nhận định nắng nóng trong tháng này không chỉ xuất hiện cục bộ mà có xu hướng mở rộng diện và gia tăng số ngày xảy ra. Điều này kéo theo nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đồng thời làm gia tăng nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư, cháy rừng tại nhiều địa phương.

Về hình thế thời tiết, rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục hoạt động và mở rộng về phía Đông Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới duy trì cường độ mạnh, lấn về phía Tây và chi phối thời tiết khu vực Nam Bộ.

Dự báo khoảng ngày 8-9/4, trục áp cao này có xu hướng nâng lên phía Bắc, song nắng nóng vẫn duy trì.

Trong khoảng 3 đến 10 ngày tới, các hình thế này tiếp tục tồn tại, khiến nắng nóng kéo dài nhiều ngày liên tiếp, tập trung vào buổi trưa và chiều. Trong khi đó, gió trên các vùng biển Nam Bộ hoạt động yếu, không tạo ra nhiều xáo trộn đáng kể đối với thời tiết đất liền.

Theo cơ quan khí tượng, bản đồ chuẩn sai nhiệt độ cho thấy nền nhiệt tháng 4 có mức xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm. Nguồn: Đài KTTV Nam Bộ

Bên cạnh nắng nóng, lượng mưa trong tháng 4 được dự báo gia tăng so với tháng trước, với tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm. Số ngày mưa dao động từ 6-12 ngày, riêng khu vực Lâm Đồng có thể ghi nhận từ 10-15 ngày mưa.

Tuy nhiên, mưa trong giai đoạn này chủ yếu là mưa dông trái mùa, tiềm ẩn nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, sét và gió giật mạnh. Những hiện tượng này có thể gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp cũng như đe dọa an toàn của người dân nếu không được phòng tránh kịp thời.

Các chuyên gia cảnh báo, sự kết hợp giữa nắng nóng kéo dài và độ ẩm thấp khiến môi trường trở nên hanh khô, làm gia tăng nguy cơ cháy nổ và thiếu nước cục bộ. Đồng thời, sự xuất hiện bất chợt của dông mạnh vào chiều tối cũng có thể gây nguy hiểm nếu người dân chủ quan.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài vào khung giờ nắng gắt, bổ sung đủ nước, sử dụng các biện pháp chống nóng phù hợp. Đồng thời, cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để chủ động ứng phó, giảm thiểu rủi ro trong sinh hoạt và sản xuất.