Dự báo thời tiết 4/4: Miền Bắc mưa dông, miền Trung nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 4/4, miền Bắc mưa rào và dông lúc sáng sớm, sau đó mưa chỉ xuất hiện vài nơi, miền Trung tiếp tục nắng nóng gay gắt ở nhiều nơi.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 4/4/2026

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, sáng sớm 4/4, chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu) mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-20 mm, cục bộ mưa to trên 40 mm, sau trời còn mưa vài nơi. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 4/4, miền Trung và miền Nam nắng nóng diện rộng. (Ảnh minh hoạ)

Hôm nay, Quảng Trị đến Quảng Ngãi duy trì trạng thái nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất dao động 35-37°C, có nơi trên 37°C, độ ẩm trong không khí chỉ khoảng 45-50%.

Ngày 5/4, các địa phương này gia tăng nắng nóng, có nơi nắng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 38°C, độ ẩm thấp nhất trong không khí giảm còn khoảng 40-45%, càng làm gia tăng cảm giác oi bức, khô nóng.

Miền Đông Nam Bộ duy trì trạng thái nắng nóng trong ngày 4-5/4 với nhiệt độ cao nhất 35-36°C, có nơi trên 36°C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ 6/4, nắng nóng có thể mở rộng ra khu vực Tây Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ. Nắng nóng ở dải đất từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và miền Đông Nam Bộ khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 4/4

TP Hà Nội sáng sớm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, sau mưa vài nơi. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 28-30°C.

Tây Bắc Bộ sáng sớm mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, sau mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 32°C.

Đông Bắc Bộ sáng sớm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, sau mưa vài nơi. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, vùng núi có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 28-31°C, phía Nam 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, trong đó, phía Bắc nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 34-37°C, có nơi trên 37°C, phía Nam 31-34°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, miền Đông 35-36°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C.

Ngày 3/4, Tây Bắc Bắc Bộ và từ Nghệ An đến TP Huế trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 38°C như: Mường Tè (Lai Châu) 38,2°C; Yên Châu (Sơn La) 39,2°C; Con Cuông (Nghệ An) 39,3°C; Hương Khê (Hà Tĩnh) 39°C; Tuyên Hóa (Quảng Trị) 38,3°C… Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-50%.