Năm 2023, Zing MP3 ghi dấu không ngừng trên thị trường nhạc Việt

Zing MP3 không ngừng đồng hành và tôn vinh nền âm nhạc Việt Nam, nâng cao trải nghiệm người dùng trong suốt năm 2023.

Theo Báo cáo thị trường âm nhạc Việt Nam 2023 do Zing MP3 phát hành ngày 09 tháng 01 vừa qua, 2023 là một năm khởi sắc của nhạc Việt khi có đến hơn 20,000 bài hát được ra mắt, hơn 1,600 nghệ sĩ debut và hơn 5,500 nghệ sĩ hoạt động. Là một phần quan trọng của thị trường âm nhạc trực tuyến, Zing MP3 không ngừng đồng hành và tôn vinh âm nhạc Việt Nam, nâng cao trải nghiệm người dùng trong suốt năm 2023.

Zing MP3 thay đổi giao diện, nâng cấp trải nghiệm người dùng

Theo đó, giao diện mới của ứng dụng Zing MP3 mang phong cách thiết kế tối giản, hiện đại để làm nổi bật phần nội dung, giúp người dùng có trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng dịch vụ.

Giao diện mới của Zing MP3 dành phần lớn sự chú ý của người dùng vào hình ảnh của nghệ sĩ. Từ bìa playlist, album đến các chuyên mục đặc biệt như Artist’s Story, hình ảnh của nghệ sĩ trên Zing MP3 được chăm chút kỹ lưỡng và tiếp cận trực tiếp đến khán giả. Trải nghiệm nghe nhạc cũng được tinh gọn và tích hợp thành 5 tab mới là Thư viện, Khám phá, #zingchart, Radio và Cá nhân. Trong đó, tab Cá nhân lần đầu tiên được Zing MP3 ra mắt, người dùng có thể dễ dàng tùy chỉnh các tính năng để cá nhân hóa trải nghiệm nghe nhạc.

Ở bản cập nhật lần này, Zing MP3 cũng ra mắt bộ tính năng mới cho các người dùng sở hữu gói Plus/Premium. Cụ thể, người dùng đã có thể lựa chọn cách chuyển tiếp giữa các bài hát bằng crossfade hoặc gapless playback. Cùng với đó, chuẩn âm thanh lossless chính thức ra mắt đã cập nhật chuẩn nhạc chất lượng cao trên Zing Mp3, giúp người dùng thưởng thức trọn vẹn bản nhạc, tương tự như những bản nhạc phát ra từ đĩa CD.

Chiến dịch Best Of 2023, vinh danh nghệ sĩ & bài hát Việt

Sau thành công của Best Of 2022, Zing MP3 tiếp tục tổ chức chiến dịch Best Of 2023 với chủ đề “Đồng hành & Cộng hưởng”. Hội đồng chuyên gia âm nhạc Best Of 2023 quy tụ hàng loạt tên tuổi “máu mặt” trong làng nhạc Việt, bao gồm các nghệ sĩ gạo cội, đại diện các hãng đĩa - phân phối nhạc và các cơ quan báo chí truyền thông. Đặc biệt là sự tiếp tục đồng hành của diva Hà Trần, các nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc như Dương Khắc Linh, Nguyễn Hồng Thuận, Châu Đăng Khoa, Khắc Hưng và DuongK.

Bên cạnh Top 40 Nghệ sĩ & Bài hát thịnh hành được công bố vào ngày 15/12/2023, Zing MP3 còn trao cúp vinh danh cho Top 10 Nghệ sĩ & Bài hát xuất sắc của năm Best Of 2023. Trước đó, BTC Best Of 2023 đã chọn lọc ra Top nghệ sĩ và Top bài hát dựa theo số lượt nghe và mức độ thịnh hành, tổng hợp thành danh sách đề cử gửi đến hội đồng chuyên gia âm nhạc đánh giá và bình chọn ra Top 10 Nghệ sĩ & Bài hát xuất sắc của năm.

Tiêu chí đánh giá dành cho các nghệ sĩ và bài hát xuất sắc dựa trên các yếu tố về chuyên môn nghệ thuật âm nhạc như: phong cách cá nhân, sự tích cực hoạt động trong năm, những cống hiến cho cộng đồng hay là ý nghĩa, thông điệp, giai điệu, hòa âm phối khí và sự sáng tạo của từng bài hát. Đây là danh sách do Hội đồng Chuyên gia âm nhạc đánh giá và bình chọn.

Thông qua Top 10 Nghệ sĩ và Bài hát xuất sắc của năm, Zing MP3 mong muốn giới thiệu đến khán giả những nghệ sĩ và sản phẩm âm nhạc đảm bảo chất lượng chuyên môn, góp phần định hướng một thị trường âm nhạc Việt Nam tích cực và hiện đại.

Ra mắt Báo cáo thị trường âm nhạc Viẹt Nam 2023

Ngày 09 tháng 01 vừa qua, Zing MP3 tổ chức sự kiện Ra mắt Báo cáo thị trường Âm nhạc Việt Nam 2023. Đây là báo cáo thường niên được phát hành lần đầu tiên vào năm 2023 bởi Zing MP3 – Nền tảng âm nhạc trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam. Báo cáo này ra đời trong bối cảnh thị trường âm nhạc đang thiếu một báo cáo phân tích tổng quan về xu hướng âm nhạc, sự phát triển về công nghệ, cũng như sự thay đổi của hành vi người dùng.

Báo cáo được thống kê bằng phương pháp định lượng dựa trên kết quả phân tích số liệu thực tế trên Zing MP3 (Ứng dụng và website) và thị trường trong khoảng thời gian từ 1/1/2023 đến hết ngày 30/11/2023. Từ đó cung cấp những thông tin tổng quan cùng những phân tích sâu sắc từ các chuyên gia về thị trường âm nhạc Việt Nam 2023 và dự đoán xu hướng âm nhạc 2024, giúp các nhà sản xuất, nghệ sĩ đưa ra các chiến lược hoạt động hiệu quả, dễ dàng tiếp cận và đáp ứng nhu cầu của người nghe. Bên cạnh đó, báo cáo cũng giúp agency và marketer hiểu rõ hơn về thị trường âm nhạc tại Việt Nam cũng như chân dung của người nghe nhạc số Việt.

Theo thông tin từ báo cáo, năm 2023 là một năm khởi sắc của âm nhạc Việt Nam với hơn 20.000 bài hát được phát hành, tăng 34% so với năm 2022. Thị trường có khoảng 5.521 nghệ sĩ đang hoạt động, tăng gấp đôi so với năm ngoái. Đây cũng là năm mà nghệ sĩ tích cực ra mắt album và E.P, chú trọng hơn ở phần “nghe” cho khán giả. Hơn 28 triệu khán giả nghe nhạc trực tuyến hàng tháng, tạo ra hơn 500 triệu phút nghe nhạc mỗi ngày. Quý khán giả, nghệ sĩ và các marketers có thể xem và nghiên cứu bản đầy đủ của báo cáo tại đây: https://musicreport.zingmp3.vn/.

“Nhìn lại 2023” - Tiếp tục đồng hành, tiếp tục vinh danh cùng các nghệ sĩ

Tại sự kiện nói trên, ông Đoàn Quốc Anh – Head Of Product, Zing MP3 - chia sẻ: “Năm 2024 tiếp tục là một năm mà Zing MP3 đồng hành và cộng hưởng cùng các nghệ sĩ, chúng tôi sẵn sàng đưa ra những chiến dịch nằm hỗ trợ và kết nối nghệ sĩ đến gần hơn với khán giả, góp phần giúp các tác phẩm âm nhạc mới được lan tỏa, được đón nhận sâu và rộng hơn”.

Sau chia sẻ này, chiến dịch "Nhìn lại 2023" của Zing MP3 ngay lập tức được khởi động từ ngày 17/01. Theo đó, mỗi nghệ sĩ đều được tổng hợp những ca khúc và playlist nổi bật trong năm 2023, tổng số người nghe và thành tích cao nhất đạt được trên #zingchart – Bảng xếp hạng của Zing MP3. Thú vị hơn cả, Zing MP3 còn đưa ra thống kê nhạc của từng nghệ sĩ được khán giả đón nghe nhiều nhất vào mùa nào trong năm, từ đó có thể gợi mở được sự đặc trưng trong phong cách nhạc của mỗi người.

Đặc biệt, 20 nghệ sĩ nổi bật xuất hiện trên ảnh bìa của các playlists theo từng chủ đề cũng được Zing MP3 tổng kết và vinh danh thông qua chiến dịch Nhìn lại 2023. Đây cũng là minh chứng cho một năm nỗ lực hoạt động vì âm nhạc, để khán giả có thể tiếp cận và đón nhận nghệ sĩ một cách dễ dàng hơn.

Chiến dịch này chính là hành động tiếp theo khẳng định Zing MP3 đang từng bước thực hiện định hướng hỗ trợ, kết nối và đẩy mạnh hơn nữa hình ảnh cũng như sản phẩm của các nghệ sĩ sâu sắc và bền chặt hơn, không chỉ riêng năm 2024 mà cho cả tương lai.

Top 1 download trên iOS và Android tại Việt Nam

Theo công bố của Apple thông qua App Store Awards 2023, Zing MP3 là ứng dụng nghe nhạc trực tuyến duy nhất lọt top ứng dụng phổ biến tại Việt Nam năm 2023. Đây là bảng xếp hạng thường niên, được Apple công bố vào tháng 12 hằng năm, trong khuôn thông qua App Store Awards. Danh sách này vắng bóng các nền tảng nghe nhạc quốc tế. 2023 là năm thứ 3 liên tiếp Zing MP3 có mặt trong bảng xếp hạng này.

Cũng theo báo cáo mới nhất từ Data.ai, Zing MP3 là ứng dụng nghe nhạc miễn phí có lượt tải và số lượng người dùng thường xuyên hàng đầu tại Việt Nam hiện nay, được tìm kiếm và tải về nhiều nhất trên cả hai hệ điều hành smart phone iOS và Android.

Với sức ảnh hưởng đó trên thị trường, Zing MP3 suốt những năm qua luôn là nền tảng phát hành âm nhạc trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam, đồng hành cùng sự phát triển của nền âm nhạc nước nhà không chỉ trong năm 2024 tới mà còn trong cả tương lai.