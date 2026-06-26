Na Uy 1-3 Pháp: Dembele lập hat-trick

Trận đấu giữa Na Uy và Pháp trên sân Gillette (Mỹ) vào rạng sáng 27/6 sẽ quyết định ngôi đầu bảng I tại World Cup 2026.

Cả hai đội đều đã giành quyền vào vòng knock-out sau khi toàn thắng ở hai lượt trận đầu tiên, nhưng Pháp đang tạm dẫn đầu nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội.

Na Uy đang tạo nên dấu ấn ở lần đầu trở lại sân chơi World Cup sau 28 năm vắng bóng. Đội bóng Bắc Âu mở màn bằng chiến thắng thuyết phục 4-1 trước Iraq, trong đó Erling Haaland lập cú đúp để đưa đội nhà lên ngôi đầu bảng. Đến lượt trận thứ hai, thầy trò HLV Stale Solbakken tiếp tục vượt qua Senegal với tỷ số 3-2, qua đó sớm giành vé vào vòng 1/16 với 6 điểm tuyệt đối.

Kylian Mbappe tái ngộ Erling Haaland ở cấp độ đội tuyển. Ảnh: Reuters.

Dẫu vậy, Na Uy vẫn xếp sau Pháp do kém hiệu số. Điều đó đồng nghĩa họ buộc phải đánh bại "Les Bleus" nếu muốn kết thúc vòng bảng ở vị trí số một. Đây sẽ là thử thách không hề dễ dàng khi Na Uy mới chỉ có ba lần đánh bại Pháp trong lịch sử đối đầu, gần nhất là chiến thắng 2-1 hồi năm 2010.

Bên kia chiến tuyến, Pháp tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên vô địch. Đội quân của HLV Didier Deschamps lần lượt đánh bại Senegal 3-1 và Iraq 3-0, với Kylian Mbappe duy trì phong độ bùng nổ khi ghi bàn ở cả hai trận đấu.

Chỉ cần một kết quả hòa là đủ để Pháp giữ vững ngôi đầu bảng I. Tuy nhiên, mục tiêu của Mbappe cùng các đồng đội chắc chắn không dừng lại ở đó. "Les Bleus" hướng đến chiến thắng thứ ba liên tiếp để khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng, điều họ từng làm được tại World Cup 1998, giải đấu mà đội tuyển Pháp lần đầu tiên bước lên đỉnh thế giới.

Mbappe tiếp tục tỏa sáng, Pháp vượt lên dẫn trước Pha có mặt đúng lúc và dứt điểm quyết đoán của tiền đạo Real Madrid giúp Pháp vươn lên dẫn Iraq 1-0 tại trận đấu thuộc lượt hai bảng I World Cup 2026 sáng 23/6.