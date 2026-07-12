Na Uy 1-2 Anh: Bellingham tỏa sáng ở hiệp phụ

Sau cả hiệp hai bị dồn ép, Jude Bellingham tỏa sáng với pha đá bồi ở phút 93, giúp Anh vượt lên dẫn trước ở tứ kết World Cup.

15 phút trôi qua, Na Uy chủ động chơi với đội hình thấp và chưa để tuyển Anh, dù cầm bóng đến 68%, có khoảng trống để tiếp cận khung thành của Orjan Nyland.

Harry Kane cùng đồng đội gặp khó.

Phút 23, khoảng trống hiếm hoi mở ra cho Nico O'Reilly sau đường căng ngang của Noni Madueke. Dù vậy, cầu thủ trẻ đang khoác áo Manchester City lại có pha đỡ bước một không tốt.

Không có cú sút nào được cả hai đội tung ra trong 25 phút.

Phút 29, Kane được trao một quả đá phạt nhưng anh thực hiện không thành công. Đây cũng là cú sút đầu tiên của "Tam sư" từ đầu trận. Khung thành Na Uy vẫn chưa phải đối mặt với sóng gió.

6 phút sau, đến lượt Erling Haaland bỏ lỡ cơ hội. Dù vậy, người hâm mộ Na Uy không phải tiếc nuối lâu bởi chưa đầy một phút sau, đại diện Bắc Âu đã mở tỷ số nhờ siêu phẩm từ góc hẹp của Andreas Schjelderup. VAR cũng vào cuộc nhưng không phát hiện lỗi tranh chấp của Sander Berge với Kane ở giữa sân.

Jordan Pickford bất lực trước pha dứt điểm táo bạo của đối thủ.

Sau những nỗ lực chơi bóng bổng không thành công, tuyển Anh đã tạo khác biệt từ một pha phối hợp trung lộ ở phút 45+1. Từ đường chuyền của Anthony Gordon, Bellingham đột phá dũng mãnh vào vùng cấm, trước khi tung cú sút chéo góc, hạ gục thủ thành Nyland.

Nếu không tính các quả penalty, Bellingham (5 bàn) trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 2 lịch sử cho tuyển Anh tại một kỳ World Cup, thành tích chỉ kém Gary Lineker với 6 bàn ở giải đấu năm 1986.

Bellingham lại sắm vai cứu tinh của tuyển Anh.

Thừa thắng xông lên, tuyển Anh làm tung mành lưới Na Uy thêm lần nữa ở phút 45+5. Kane chứng tỏ khả năng với một pha dứt điểm tinh tế. Dù vậy, bàn thắng lại không được công nhận vì lỗi việt vị.

"Tam sư" chơi bùng nổ trong ít phút bù giờ.

Ngay đầu hiệp hai, tuyển Anh chịu tổn thất về nhân sự do Declan Rice không đảm bảo thể lực. Trước đó, Jordan Henderson cũng chấn thương nhưng HLV Thomas Tuchel vẫn không trao cơ hội cho Kobbie Mainoo. Thay vào đó, ông kéo Bellingham xuống chơi cạnh Elliot Anderson.

Na Uy vùng lên mạnh mẽ và có hai pha dứt điểm liên tiếp, đều được thực hiện bởi Erling Haaland. Jordan Pickford phải vất vả đẩy bóng đi hết biên, chịu phạt góc.

Phút 55, mành lưới của "Tam sư" rung lên lần thứ hai, sau pha dứt điểm cận thành của Torbjorn Lysaker Heggem.

Tuyển Anh chống bóng bổng tệ tại World Cup 2026.

Tuy nhiên, niềm vui của CĐV Na Uy sớm bị dập tắt, khi trọng tài xem video làm chậm và phát hiện lỗi đẩy người của Haaland. Số 9 phạm lỗi với cái tên sắp trở thành đồng đội của anh ở Manchester City, Anderson.

Phút 75, thần may mắn lại mỉm cười với tuyển Anh, khi cú đánh đầu của Fredrik Aursnes, cầu thủ bên phía Na Uy đưa bóng đi trúng xà.

Na Uy chơi ấn tượng trước ứng viên vô địch.

Đoàn quân của Thomas Tuchel mất hoàn toàn tuyến giữa và chịu cảnh bị ép sân trong hiệp hai. "Tam sư" liên tục thoát thua và sẽ phải thi đấu hiệp phụ để nuôi hy vọng đi tiếp.

Sau quãng thời gian bị dồn ép, tuyển Anh tăng tốc ngay đầu hiệp phụ và sớm thu về bàn thắng thứ 2 ở phút 93. Cú sút xa của Morgan Rodgers khiến Nyland không thể bắt dính bóng. Bellingham có mặt đúng lúc để đá bồi tung lưới Na Uy. Đây là cú đúp thứ hai trong hai trận gần nhất của cựu sao Dortmund.

Bellingham ghi bàn liên tiếp.

Phút 100, trọng tài thổi phạt đền cho tuyển Anh, sau tình huống va chạm giữa Oscar Bobb và Djed Spence trong vùng cấm. Tuy nhiên, khi tham khảo VAR, ông Clement Turpin thông báo không có lỗi của hậu vệ bên phía Na Uy.

Highlights Brazil 1-2 Na Uy Sáng 6/7, Na Uy xuất sắc vượt qua Brazil với tỷ số 2-1 để tiến vào vòng tứ kết World Cup 2026.