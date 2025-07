Myanmar chấm dứt lệnh tình trạng khẩn cấp toàn quốc sau 4 năm

Ngày 31/7, chính quyền quân sự Myanmar đã tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp toàn quốc nhằm đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12 tới.

Trong thông cáo báo chí, người phát ngôn chính quyền quân sự Zaw Min Tun cho biết: “Tình trạng khẩn cấp được bãi bỏ từ hôm nay”. Động thái này đã chính thức chấm dứt lệnh tình trạng khẩn cấp kéo dài 4 năm qua ở Myanmar.

Cùng ngày, Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Myanmar (NDSC) công bố thành lập chính phủ liên bang mới do ông U Nyo Saw làm Thủ tướng và thành lập Ủy ban An ninh và Hòa bình Nhà nước do Thống tướng Min Aung Hlaing làm Chủ tịch. Đồng thời, NDSC cũng hủy bỏ sắc lệnh chuyển giao quyền lực tối cao cho Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang, Thống tướng Min Aung Hlaing.

Tháng 2/2021, quyền Tổng thống Myanmar khi đó là ông U Myint Swe đã ban bố tình trạng khẩn một năm, đồng thời chuyển giao quyền lực tối cao cho Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang.

Sau đó, Văn phòng Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang thành lập Hội đồng Hành chính Nhà nước do ông Min Aung Hlaing làm Chủ tịch. Kể từ đó, NDSC đã nhiều lần gia hạn tình trạng khẩn cấp theo mỗi chu kỳ 6 tháng cho đến ngày 31/7 năm nay.

Tình trạng khẩn cấp trao quyền lực tối cao cho Thống tướng Min Aung Hlaing trong tất cả các công việc về lập pháp, hành pháp và tư pháp. Tuy nhiên, điều này đã gây ra những phản ứng nhất định trong xã hội. Thống tướng Min Aung Hlaing cho rằng việc tổ chức tổng tuyển cử sẽ là giải pháp tốt. Tuy nhiên, hiện chính quyền Myanmar vẫn chưa công bố ngày tổ chức tổng tuyển cử.