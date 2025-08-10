Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mỹ: Xả súng tại Baltimore, 6 người bị thương

  • Chủ nhật, 10/8/2025 17:55 (GMT+7)
  • 9 phút trước

Truyền thông Mỹ đưa tin 6 người đã bị thương trong một vụ xả súng tại khu dân cư ở thành phố Baltimore, bang Maryland.

ABC News dẫn lời Ủy viên cảnh sát Baltimore Richard Worley xác nhận vụ việc xảy ra trước 20h50 ngày 9/8 theo giờ địa phương (từ 7h50 sáng 10/8 theo giờ Việt Nam) khi người dân gần ngã tư đường Spaulding và Queensberry tụ tập bên ngoài để ăn uống.

Nguồn tin trên cho biết trong số những người bị thương có 1 bé gái 5 tuổi. 1 người đàn ông hiện trong tình trạng nguy kịch và đang được phẫu thuật. Cảnh sát chưa công bố thông tin chi tiết nào về nghi phạm hoặc các đối tượng xả súng.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

