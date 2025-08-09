Xả súng ở Quảng trường Thời Đại

Rạng sáng ngày 9/8 (giờ địa phương), một nam thiếu niên nổ súng tại Quảng trường Thời Đại, New York, Mỹ khiến du khách hoảng loạn tháo chạy.

Các sĩ quan NYPD phong tỏa ngã tư ở Quảng trường Thời đại, nơi xảy ra vụ xả súng vào ngày 9/8. Ảnh: NYP.

Theo Sở Cảnh sát New York (NYPD), vụ việc xảy ra vào khoảng 1h20 sáng, gần giao lộ phố 44 và đại lộ 7, khi hai người xảy ra tranh cãi. Bất ngờ, nghi phạm rút súng bắn loạn xạ, theo New York Post.

Nạn nhân gồm một cô gái 18 tuổi và hai người đàn ông 19 và 65 tuổi. Cô gái bị sượt đạn vào cổ, hai người đàn ông trúng đạn vào chân.

Cảnh sát đã khống chế nghi phạm ngay tại hiện trường và thu giữ khẩu súng. Do chưa đủ tuổi thành niên, danh tính thiếu niên này chưa được công bố và hiện vẫn chưa có cáo buộc chính thức.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội X cho thấy, tiếng súng vang lên khiến đám đông bên ngoài nhà hàng Hard Rock Cafe hốt hoảng bỏ chạy tán loạn.

Lực lượng cảnh sát nhanh chóng đến lập lại trật tự, trong khi một nạn nhân được đưa lên cáng chuyển tới bệnh viện cấp cứu.