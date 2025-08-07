5 binh sĩ bị bắn tại một căn cứ quân sự ở Mỹ

Một binh sĩ Mỹ đã xả súng vào các đồng đội tại Căn cứ Fort Stewart ở bang Georgia, miền Nam nước Mỹ, vào sáng 6/8 (tối cùng ngày theo giờ Hà Nội), làm 5 người bị thương trước khi bị khống chế.

Quornelius Radford, nghi phạm xả súng ở Fort Stewart. Ảnh: Reuters

Căn cứ Fort Stewart của Lục quân Mỹ - nơi có hàng nghìn binh sĩ cùng người thân của họ - đã bị phong tỏa khi lực lượng cứu hộ khẩn trương ứng phó với tình huống “xả súng đang diễn ra”, với sự tham gia của quân đội để ngăn chặn bạo lực.

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn phát biểu họp báo của Tư lệnh Sư đoàn Bộ binh số 3 - Chuẩn tướng John Lubas - xác nhận nghi phạm nổ súng là Trung sĩ Quornelius Radford đã sử dụng “một khẩu súng ngắn cá nhân” chứ không sử dụng vũ khí quân dụng.

Các binh sĩ tại hiện trường chứng kiến vụ nổ súng đã ngay lập tức khống chế đối tượng, tạo điều kiện cho lực lượng thực thi pháp luật bắt giữ người này. Hiện vẫn chưa rõ động cơ nổ súng của Trung sĩ Radford, trong khi những người bị thương đều ở trong tình trạng ổn định và dự kiến sẽ hồi phục.

Trên mạng xã hội, một quan chức Mỹ cho biết vụ nổ súng xảy ra tại khu vực Nhóm Tác chiến Lữ đoàn Thiết giáp Số 2, đồng thời khẳng định không có mối nguy hiểm nào đối với cộng đồng. Sự việc đang được điều tra và thông tin chi tiết sẽ được cung cấp khi kết thúc quá trình điều tra.

Theo Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, Tổng thống Donald Trump đã nhận được báo cáo về vụ việc và Chính phủ Mỹ đang theo dõi sát tình hình. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi tuyên bố lực lượng thực thi pháp luật liên bang đang “phối hợp để hỗ trợ”.

Trong khi đó, Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cũng xác nhận Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đang “theo dõi tình hình”.

Fort Stewart là căn cứ lục quân lớn nhất ở khu vực phía Đông sông Mississippi, rộng gần 1.100 km2. Căn cứ này là nơi đóng quân của Sư đoàn Bộ binh Số 3 và cách thành phố Savannah lâu đời nhất của bang Georgia hơn 64 km về phía Tây Nam.