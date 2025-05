Mỹ và EU nối lại đàm phán thương mại sau nhiều tuần bế tắc

Sau nhiều tuần đình trệ, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức trao đổi tài liệu đàm phán, mở đường cho các cuộc thương lượng về thuế quan, thương mại số và đầu tư.

Theo ghi chú nội bộ của Liên minh châu Âu (EU) và các nguồn tin thân cận do Financial Times tiếp cận, nội dung đàm phán bao gồm nhiều lĩnh vực then chốt như thuế quan, thương mại điện tử và cơ hội đầu tư song phương. Các cuộc trao đổi diễn ra sau khi Mỹ thể hiện rõ sự không hài lòng về việc EU chưa đưa ra bất kỳ đề xuất cụ thể nào bằng văn bản.

Trong buổi họp với các đại sứ quốc gia thành viên, bà Sabine Weyand, Tổng Vụ trưởng Thương mại của Ủy ban châu Âu (EC), nhấn mạnh: “Chúng ta phải hành động một cách bình tĩnh và không được rơi vào cái bẫy của những ‘thắng lợi nhanh’ mà Mỹ đang hướng tới”. Bà cũng cảnh báo rằng một số mức thuế từ phía Mỹ sẽ khó được gỡ bỏ hoàn toàn, đặc biệt là trong các ngành Washington muốn đưa trở lại nội địa như thép và ôtô.

Phản ứng trước sự chần chừ của EU, ông Jamieson Greer, Đại diện Thương mại của Mỹ, đã cảnh báo riêng các nhà ngoại giao châu Âu rằng nếu không có động thái cụ thể từ Brussels, Nhà Trắng sẽ tái áp dụng đầy đủ các mức thuế mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đã công bố hồi ngày 2/4.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer. Ảnh: Reuters.

Để tạo không gian cho đàm phán, mức thuế đáp trả 20% của EU hiện đã được tạm giảm một nửa cho đến ngày 8/7.

Ủy viên Thương mại EU, ông Maroš Šefčovič, khẳng định mong muốn thu hẹp thâm hụt thương mại với Mỹ thông qua việc tăng nhập khẩu khí đốt, vũ khí và nông sản từ Washington. Tuy nhiên, ông bác bỏ các yêu cầu từ Mỹ về việc loại bỏ thuế giá trị gia tăng (VAT) và nới lỏng các quy định liên quan đến dịch vụ kỹ thuật số.

Một số bộ trưởng thương mại EU cũng phản đối mô hình thỏa thuận gần đây giữa Mỹ và Anh, vốn vẫn giữ lại mức thuế 10%. “Chúng tôi không hài lòng với kiểu thỏa thuận như vậy”, ông Benjamin Dousa, Bộ trưởng Thương mại Thụy Điển tuyên bố và cảnh báo “Mỹ nên sẵn sàng đón nhận các biện pháp đáp trả”.