Mỹ trừng phạt Tổng thống Colombia

  • Thứ bảy, 27/9/2025 16:44 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Mỹ cho biết sẽ thu hồi thị thực của Tổng thống Colombia Gustavo Petro, sau khi ông xuống đường biểu tình ủng hộ Palestine tại New York, và kêu gọi binh sĩ Mỹ không tuân thủ mệnh lệnh của Tổng thống Donald Trump.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro tại cuộc biểu tình ủng hộ Palestine. Ảnh: Reuters

"Chúng tôi sẽ thu hồi thị thực của ông Petro do những hành động liều lĩnh và khiêu khích của ông ấy”, Bộ Ngoại giao Mỹ đăng trên X.

Trước đó, ông Petro đã phát biểu giữa đám đông người biểu tình ủng hộ Palestine bên ngoài trụ sở Liên Hợp Quốc ở Manhattan, kêu gọi thành lập một lực lượng vũ trang toàn cầu với ưu tiên giải phóng người Palestine, đồng thời nói thêm: "Lực lượng này phải lớn hơn lực lượng của Mỹ”.

“Đó là lý do vì sao, từ New York, tôi kêu gọi tất cả các binh sĩ Mỹ không chĩa súng vào người dân. Đừng tuân theo mệnh lệnh của ông Trump. Hãy tuân theo mệnh lệnh của nhân loại”, ông Petro nói bằng tiếng Tây Ban Nha.

Hiện không rõ ông Petro có còn ở New York hay không. Văn phòng của ông và Bộ Ngoại giao Colombia không trả lời yêu cầu bình luận.

Ông Petro - vị tổng thống cánh tả đầu tiên của Colombia và là người phản đối mạnh mẽ cuộc chiến của Israel tại Dải Gaza - đã chỉ trích ông Trump trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 23/9. Ông cũng lên án các cuộc tấn công bằng tên lửa của Mỹ vào các tàu bị tình nghi buôn bán ma túy ở vùng biển Caribe.

Mỹ là đối tác thương mại chính của Colombia và là đồng minh lớn nhất của nước này trong cuộc chiến chống buôn bán ma túy, nhưng quan hệ Mỹ - Colombia đã trở nên căng thẳng sau khi Trump trở lại nhiệm sở vào tháng 1.

Thời điểm đó, Tổng thống Petro đã từ chối tiếp nhận các chuyến bay quân sự chở người bị trục xuất trong chiến dịch trấn áp nhập cư của ông Trump.

Tuy nhiên, ông Petro đã nhanh chóng thay đổi quyết định và đồng ý tiếp nhận người nhập cư, sau khi cả hai nước đe dọa áp thuế quan lên nhau và Mỹ hủy bỏ các cuộc hẹn cấp thị thực cho người Colombia.

Tháng này, ông Trump đã đưa Colombia vào danh sách các quốc gia mà Washington cho là không tuân thủ các thỏa thuận chống ma túy.

Minh Hạnh/Tiền Phong

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

  • Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

    • Thành lập: 26/6/1945
    • Thành viên: 193
    • Ngôn ngữ hành chính: 6 ngôn ngữ
    • Trụ sở chính: New York, Mỹ

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Palestine

    Palestine
    • Diện tích: 6.220 km2
    • Thủ đô (theo Hiến pháp): Đông Jerusalem
    • Trung tâm hành chính: Ramallah
    • Dân số: 4.790.705 người (năm 2016)

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

