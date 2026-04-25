Mỹ treo thưởng 10 triệu USD tìm thủ lĩnh nhóm vũ trang ở Trung Đông

Hashim Finyan Rahim al-Saraji. Ảnh: Alarabiya

Bộ Ngoại giao Mỹ đang treo thưởng lên tới 10 triệu USD cho người cung cấp thông tin về thủ lĩnh nhóm vũ trang Kataeb Sayyid al-Shuhada (KSS) ở Iraq, lực lượng được cho là thân Iran và đang bị Washington đặt ngoài vòng pháp luật.

Trên mạng xã hội, giới chức Mỹ ngày 23/4 cho biết đang tìm kiếm thông tin về thủ lĩnh Hashim Finyan Rahim al-Saraji của nhóm KSS, còn được biết đến với tên gọi khác là Abu Alaa al-Walai.

Theo phía Mỹ, KSS đã “sát hại dân thường Iraq và tấn công các cơ sở ngoại giao của Mỹ, cũng như các căn cứ quân sự và nhân viên Mỹ tại Iraq và Syria."

Ngoài khoản tiền thưởng được thông báo, người cung cấp thông tin còn “có điều kiện được tái định cư” tại Mỹ.

Theo các nguồn tin, thủ lĩnh KSS là thành viên của liên minh cầm quyền do cộng đồng người Hồi giáo dòng Shiite lãnh đạo đang có đa số ghế trong Quốc hội Iraq.

Mỹ cho rằng nhóm này, cùng với các nhóm thân Iran khác, từng nhắm mục tiêu vào Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad, cơ sở ngoại giao và hậu cần của Mỹ tại sân bay Baghdad và các mỏ dầu do các công ty nước ngoài điều hành.

Đầu tháng này, Mỹ cũng đã treo thưởng tương tự cho thông tin về thủ lĩnh của Kataeb Hezbollah, một nhóm vũ trang khác ở Iraq.

Theo truyền thông Mỹ, Washington đang gây áp lực với Iraq để buộc nước này chống lại các nhóm thân Iran, bằng cách đình chỉ vận chuyển tiền mặt và đóng băng tài trợ cho các chương trình an ninh tại quốc gia Trung Đông này.