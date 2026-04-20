Mỹ tiếp tục xả kho, cho vay hơn 26 triệu thùng dầu

Bộ Năng lượng Mỹ tiếp tục phân bổ hơn 26 triệu thùng dầu cho 9 công ty dầu khí nhằm kiềm chế giá nhiên liệu tăng vọt kể từ cuộc xung đột với Iran.

Mỹ tiếp tục xả hơn 26 triệu thùng dầu thô nhằm ổn định thị trường năng lượng. Ảnh: Reuters.

Bộ Năng lượng Mỹ (DOE), thông qua Văn phòng Năng lượng Hydrocarbon và Địa nhiệt (HGEO), thông báo đã cho 9 công ty dầu khí vay 26,03 triệu thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) tại cơ sở West Hackberry (bang Louisiana, Mỹ), theo Energy Now.

Đây là bước đi tiếp theo trong việc thực hiện cam kết đóng góp 172 triệu thùng dầu của Mỹ, cùng nỗ lực phối hợp của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhằm ổn định nguồn cung dầu toàn cầu.

Các hợp đồng sẽ được ký kết ngay sau khi Bộ Năng lượng Mỹ phát hành hồ sơ mời thầu cho phần dầu khẩn cấp này, đồng thời quá trình giao dầu cũng được bắt đầu ngay lập tức.

"Thông qua cơ chế hoán đổi khẩn cấp, chúng tôi đang hành động nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu nguồn cung trước mắt, đồng thời gia tăng thêm sức mạnh của Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược về dài hạn", ông Kyle Haustveit, Trợ lý Bộ trưởng phụ trách HGEO, cho biết.

Theo kế hoạch, 26 triệu thùng dầu sẽ được hoàn trả vào năm tới, kèm theo lượng dầu bổ sung như một khoản "lãi", qua đó vừa đảm bảo an ninh năng lượng vừa tối ưu lợi ích kinh tế mà không tạo gánh nặng ngân sách.

Các công ty được cấp dầu trong đợt này bao gồm BP Products North America, ExxonMobil Oil Corp và Marathon Petroleum.

Đến thời điểm hiện tại, Mỹ đã chào cho vay tổng cộng 126 triệu thùng dầu qua 3 đợt từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược theo hình thức cho vay, tổng cộng hơn 10 triệu dầu thùng đã được đưa ra thị trường.

Bộ Năng lượng Mỹ cho biết sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường và năng lực vận hành để triển khai các bước tiếp theo, qua đó hướng tới hoàn thành đầy đủ cam kết của Mỹ trong đợt giải phóng dầu phối hợp toàn cầu.