Mỹ sắp có sân bay mang tên Tổng thống Trump

Các thượng nghị sĩ bang Florida vừa thông qua đề xuất đổi tên Sân bay Quốc tế Palm Beach thành Sân bay Quốc tế Donald J. Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bước lên chuyên cơ Không Lực Một. Ảnh: Reuters.

Theo Politico, ngày 27/1, các thượng nghị sĩ bang Florida đã nhất trí thông qua dự luật đổi tên sân bay Palm Beach thành sân bay Donald J. Trump. Đây là bước đi đầu tiên trong tiến trình để có thể chính thức đổi tên sân bay.

Đề xuất này đang nhận được sự ủng hộ ngày càng lớn tại thủ phủ Tallahassee và dự kiến sẽ được các hạ nghị sĩ của bang đưa ra xem xét trong ngày 28/1.

“Lần đầu tiên trong lịch sử bang Florida, chúng tôi có một vị Tổng thống Mỹ. Tôi cho rằng việc đặt tên một trong những công trình biểu tượng của Palm Beach theo tên Tổng thống là hoàn toàn phù hợp”, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Debbie Mayfield, người bảo trợ dự luật, chia sẻ với truyền thông.

Cùng ngày, các Thượng nghị sĩ bang Florida cũng thông qua một sửa đổi bổ sung, theo đó việc đổi tên sân bay sẽ phụ thuộc vào sự chấp thuận của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), đồng thời việc sử dụng tên gọi thương mại “Sân bay Quốc tế Donald J. Trump” sẽ không làm phát sinh chi phí cho các hoạt động như lắp biển hiệu, quảng cáo, tiếp thị, kinh doanh hàng lưu niệm và hoạt động xúc tiến thương mại.

Sửa đổi này được đưa ra trong bối cảnh giới chức hạt Palm Beach bày tỏ lo ngại rằng dự luật đổi tên sân bay có thể khiến địa phương phải trả phí bản quyền do tên “Donald J. Trump” vốn đã được đăng ký bản quyền thương mại ở cấp liên bang. Dù vấn đề bản quyền tên gọi có thể được giải quyết nhờ sửa đổi bổ sung, một số quan ngại khác của hạt Palm Beach vẫn chưa được xử lý.

Chẳng hạn, hiện chưa rõ bên nào sẽ chi trả các chi phí cần thiết cho việc đổi tên sân bay. Việc đổi tên sân bay vốn đòi hỏi tái định vị thương hiệu cả về mặt vật lý lẫn trực tuyến.

Bên cạnh đó, giới chức địa phương cho rằng việc gắn tên một nhân vật chính trị “có độ nhận diện cao” như ông Trump có thể làm gia tăng “các mối đe dọa an ninh nói chung”.

Ông Nick Iarossi, một người vận động ủng hộ dự luật đổi tên sân bay, cho rằng tầm ảnh hưởng của Tổng thống Trump đối với khu vực Nam Florida, thông qua các dự án như sân golf Trump International Golf Club và khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, là cơ sở để tiến hành đổi tên sân bay.

“Ông ấy có sức ảnh hưởng lớn, không chỉ đối với bang Florida nói chung, mà còn có sức ảnh hưởng riêng tại hạt Palm Beach. Việc thúc đẩy dự luật đổi tên sân bay theo tên ông Trump là một vinh dự cho địa phương”, ông Iarossi nói.

Năm 2025, cơ quan lập pháp bang Florida đã thông qua dự luật đặt tên một tuyến đường gần sân bay Palm Beach theo tên Tổng thống Trump. Trong tương lai, sân bay Palm Beach cũng có thể sẽ mang tên ông.