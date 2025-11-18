Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mỹ rút hệ thống tên lửa 1.800 km khỏi Nhật Bản

  • Thứ ba, 18/11/2025 11:51 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Động thái rút hệ thống Typhon của Mỹ diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh giận dữ trước tuyên bố của Thủ tướng Takaichi, khiến quan hệ Trung - Nhật căng thẳng và loạt hoạt động giao lưu bị hủy bỏ.

Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm hệ thống Typhon, bao gồm bốn bệ phóng trên xe kéo và thiết bị hỗ trợ có khả năng bắn cả tên lửa Tomahawk và SM-6. Ảnh: SCMP.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản xác nhận hệ thống phóng tên lửa tầm trung Typhon Mid-Range Capability (MRC) của Lục quân Mỹ được triển khai tại căn cứ Iwakuni ở tỉnh Yamaguchi từ tháng 9 để phục vụ cuộc tập trận chung “Resolute Dragon 2025” đã được rút đi trong ngày 18/11.

Động thái này diễn ra giữa lúc tranh chấp ngoại giao giữa Bắc Kinh và Tokyo bùng phát dữ dội sau tuyên bố của bà Takaichi rằng Nhật Bản có thể can thiệp quân sự nếu eo biển Đài Loan xảy ra biến cố.

Hệ thống Typhon có khả năng phóng tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk và tên lửa phòng không SM-6, với tầm bắn lên tới 1.800 km - đủ để vươn tới Bắc Kinh, Thượng Hải và nhiều tỉnh đông dân ở miền đông Trung Quốc nếu xuất phát từ Nhật Bản.

Đây là lần đầu tiên Mỹ triển khai năng lực tấn công tầm trung này tại Nhật Bản, với lý do cần thử nghiệm khả năng chuyển quân nhanh trong thời chiến. Trung Quốc và Nga đều phản đối mạnh mẽ việc đặt hệ thống này tại Iwakuni.

Khi đưa vào hoạt động, Bộ Quốc phòng Nhật Bản khẳng định việc triển khai chỉ mang tính tạm thời và sẽ rút trong vòng một tuần sau khi cuộc tập trận kết thúc ngày 25/9.

Tuy nhiên, hệ thống vẫn hiện diện ít nhất tới ngày 10/11, khiến các nhóm dân sự tại Yamaguchi và tỉnh lân cận Hiroshima phải kiến nghị yêu cầu rút ngay. Việc chậm trễ kéo dài làm dấy lên lo ngại Washington sẽ biến nó thành sự hiện diện thường trực.

Theo truyền thông Nhật Bản, Bộ Quốc phòng đã thông báo với chính quyền địa phương rằng việc rút hệ thống đã hoàn tất, song lý do chậm trễ vẫn chưa được tiết lộ.

Căng thẳng Trung - Nhật tăng vọt tuần qua sau khi bà Takaichi gọi tình huống sử dụng vũ lực tại eo biển Đài Loan là “mối đe dọa sinh tồn” đối với Nhật Bản.

Bắc Kinh lên án phát biểu này là “gây tổn hại nghiêm trọng quan hệ song phương và thách thức trật tự quốc tế”, đồng thời ban hành cảnh báo du lịch tới Nhật Bản, hủy loạt sự kiện giao lưu và gửi công hàm phản đối nhiều lần.

Dự kiến Bắc Kinh tiếp tục có thêm biện pháp đáp trả, nhất là khi Thủ tướng Takaichi và nội các của bà kiên quyết không rút lại phát ngôn.

Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và sẽ thống nhất hòn đảo kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết, dù chủ trương chung vẫn là đối thoại và thống nhất trong hòa bình.

Tuần trước, khi được hỏi về phát biểu của bà Takaichi và nhận định rằng Trung Quốc “không phải bạn bè” của Mỹ, Tổng thống Donald Trump đáp: “Nhiều đồng minh của chúng ta cũng chẳng hẳn là bạn bè”, đồng thời cho rằng không ít nước “đã lợi dụng thương mại với Mỹ còn nhiều hơn cả Trung Quốc”.

Trước đó, Mỹ cũng từng triển khai một hệ thống Typhon tại miền Bắc Philippines trong cuộc tập trận chung năm ngoái, và đến nay vẫn chưa rút. Từ vị trí này, hệ thống có thể bao quát eo biển Đài Loan và cả Biển Đông.

Thế lưỡng nan của bà Sanae Takaichi

Căng thẳng Nhật - Trung nóng lên sau phát biểu của Thủ tướng Takaichi về Đài Loan, châm ngòi cho hàng loạt phản ứng từ Bắc Kinh. Tokyo đứng trước thế khó, phải cân bằng giữa lập trường an ninh mạnh mẽ và bảo vệ lợi ích kinh tế song phương.

23 giờ trước

Nhật Bản cử đặc phái viên sang Trung Quốc

Một quan chức cấp cao Nhật Bản sẽ gặp đối tác Trung Quốc sau phát ngôn của Thủ tướng Takaichi về Đài Loan, giữa lúc quan hệ hai nước căng thẳng leo thang.

25:1517 hôm qua

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi xem xét điều chỉnh nguyên tắc phi hạt nhân

Theo Kyodo News, các nguồn tin chính phủ hôm 14/11 cho biết Thủ tướng Sanae Takaichi đang cân nhắc xem xét lại các nguyên tắc phi hạt nhân lâu nay của Nhật Bản.

42:2516 hôm qua

Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế

Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Phương Linh

  • Đài Loan

    Đài Loan
    • Diện tích: 36.193 km2
    • Dân số: 23,5 triệu (2017)
    • Ngôn ngữ chính: Tiếng Hoa phổ thông
    • Đơn vị tiền tệ: Tân Đài tệ
    • GDP: 579,3 tỷ USD (2017)

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Nhật Bản

    Nhật Bản
    • Thủ đô: Tokyo
    • Diện tích: 377.972,75 km2
    • Dân số: 126,79 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 4.872 tỷ USD (World Bank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Yen
    • Mã điện thoại: +81
    • Ngôn ngữ: Tiếng Nhật

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Philippines

    Philippines
    • Thủ đô: Manila
    • Diện tích: 300.000 km2
    • Dân số: 104,92 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 313,6 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Peso
    • Mã điện thoại: +63
    • Ngôn ngữ: Tiếng Tagalog, tiếng Filipino, tiếng Anh

Cuu Thu tuong Bangladesh thach thuc ban an tu hinh hinh anh

Cựu Thủ tướng Bangladesh thách thức bản án tử hình

26 phút trước 12:19 18/11/2025

0

Cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina chỉ trích việc tòa án Bangladesh tuyên án tử hình vắng mặt đối với bà, đồng thời thách thức cơ quan tư pháp Bangladesh đưa vụ việc ra Tòa án Hình sự Quốc tế.

Lo them dau vet cua Tran Chi tai Tokyo hinh anh

Lộ thêm dấu vết của Trần Chí tại Tokyo

2 giờ trước 10:45 18/11/2025

0

"Ông trùm" tập đoàn Prince Holding Group, người bị cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo trực tuyến quy mô lớn, thường xuyên đặt chân đến Nhật Bản.

Bung no xe bay va drone o Trung Quoc hinh anh

Bùng nổ xe bay và drone ở Trung Quốc

3 giờ trước 10:08 18/11/2025

0

Trung Quốc đang nỗ lực thúc đẩy chính sách biến những công nghệ tiên tiến như máy bay không người lái hay taxi bay thành hoạt động kinh doanh thường nhật.

