Mỹ ra hạn chót cho Ukraine

Washington được cho là đang gây sức ép buộc Kyiv chấp nhận kế hoạch hòa bình của Tổng thống Donald Trump trước thứ ngày 27/11.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, ngày 28/2/2025. Ảnh: Reuters/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 21/11 dẫn thông tin do hãng Reuters (Anh) đăng tải cùng ngày cho biết Mỹ đã đe dọa cắt nguồn cung cấp tình báo và vũ khí cho Ukraine nhằm gây áp lực buộc nước này chấp nhận kế hoạch hòa bình do Tổng thống Donald Trump đề xuất

Reuters đưa tin này dựa trên trích dẫn hai nguồn thạo tin.

Một trong các nguồn nói với hãng Reuters rằng Washington muốn Kyiv ký vào khuôn khổ thỏa thuận trước thứ Năm tuần tới (27/11). Trước đó, chính quyền Trump cũng từng dùng lời đe dọa tương tự để buộc Ukraine ký thỏa thuận về đất hiếm.

Vào hôm 20/11, Văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận Mỹ đã chuyển cho Kyiv một bản dự thảo mới, song không tiết lộ nội dung, chỉ nói rằng Kyiv sẵn sàng thảo luận cùng tuyên bố “theo đánh giá của phía Mỹ”, kế hoạch “có thể giúp khôi phục ngoại giao”.

Theo RT, bản dự thảo kế hoạch hoà bình cho Ukraine gồm 28 điểm mà truyền thông phương Tây đưa tin rầm rộ mấy ngày qua, xây dựng với sự phối hợp của Moskva, được cho là sẽ yêu cầu Ukraine rút khỏi những khu vực thuộc các vùng lãnh thổ ở Donbass đã sáp nhập vào Liên bang Nga vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát của Kyiv, cắt giảm ít nhất một nửa quy mô lực lượng vũ trang Ukraine, yêu cầu Ukraine bàn giao một số vũ khí và từ bỏ tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Phái đoàn Ukraine tại Liên hợp quốc đã bác bỏ một số điểm quan trọng trong kế hoạch này. Phó đại diện thường trực Khristina Gayovyshyn khẳng định Kyiv sẽ không bao giờ công nhận bất kỳ vùng lãnh thổ nào từng thuộc Ukraine là một phần của Liên bang Nga.

Bà Gayovyshyn cũng nhấn mạnh Ukraine sẽ không chấp nhận hạn chế năng lực quân sự hay từ bỏ quyền gia nhập các khối quân sự. Tuy nhiên, bà Gayovyshyn cũng tái khẳng định chính phủ sẵn sàng thảo luận các điều khoản của bản dự thảo.

Theo RT, bản dự thảo kế hoạch hoà bình 28 điểm của Mỹ đã vấp phải sự chỉ trích từ các nước ủng hộ Kyiv trong EU, những nước dường như đã bị động trước thông tin này và đã triệu tập một cuộc họp ở Brussels vào ngày 20/11, theo giờ địa phương.

Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU, bà Kaja Kallas nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải phản ánh lập trường của cả khối lẫn của Ukraine, lập luận rằng đề xuất của Mỹ không đưa ra “bất kỳ sự nhượng bộ nào” từ phía Liên bang Nga.

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot được hãng tin Reuters của Anh dẫn lời nói rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng không được trở thành một sự “đầu hàng”, trong khi một số bộ trưởng khác cho biết họ chưa xem tài liệu và cần được làm rõ trước khi đưa ra bình luận.

Liên minh châu Âu (EU) được cho là đang soạn một “đề xuất đối trọng” có lợi hơn cho Ukraine.

Về phía Liên bang Nga, Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho rằng các quốc gia EU hiện đang tìm cách chen chân vào tiến trình hòa bình bất chấp lập trường mà ông gọi là công khai thù địch đối với Moskva – một “lập trường phục thù” mà theo ông, nên loại trừ khối này khỏi bàn đàm phán.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố không có gì “mới mẻ” trong các cuộc đàm phán Nga – Mỹ về xung đột Ukraine, đồng thời nhấn mạnh Liên bang Nga vẫn sẵn sàng đối thoại với Ukraine.

Ông Peskov nói thêm rằng chính phủ Liên bang Nga chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về việc Kyiv đồng ý đàm phán về kế hoạch hòa bình.