Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Mỹ: Nữ thị trưởng từ chức, nhận tội làm gián điệp cho Trung Quốc

  • Thứ ba, 12/5/2026 12:18 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Một thị trưởng ở Nam California nhận tội làm đặc vụ bất hợp pháp cho Trung Quốc và đã từ chức, các quan chức cho biết.

Bà Eileen Wang đã từ chức thị trưởng Arcadia vào ngày 11/5. Ảnh: TNS.

Bà Eileen Wang - Thị trưởng thành phố Arcadia - bị buộc tội hồi tháng 4 với tội danh hoạt động tại Mỹ trong vai trò là đặc vụ bất hợp pháp của chính phủ nước ngoài. Bà bị cáo buộc làm theo chỉ thị của các quan chức Trung Quốc, chẳng hạn như chia sẻ các bài báo có lợi cho Trung Quốc, mà không thông báo trước cho Chính phủ Mỹ theo quy định của pháp luật.

Các quan chức liên bang cho biết, bà Wang đã nhận tội, với mức án tối đa là 10 năm tù.

Người phụ nữ 58 tuổi này được bầu vào hội đồng thành phố gồm 5 người vào tháng 11/2022, trong đó thị trưởng được bầu chọn theo hình thức luân phiên.

Các luật sư của bà Wang cho biết trong một tuyên bố, rằng bà nhận thức được mức độ nghiêm trọng của cáo buộc và chấp nhận trách nhiệm về “những sai lầm cá nhân trong quá khứ”.

Theo tuyên bố nhận tội, Wang cho biết bà và một đồng nghiệp Yaoning “Mike” Sun, đã làm việc cho các quan chức Trung Quốc từ cuối năm 2020 đến năm 2022 để thúc đẩy lợi ích của họ bằng cách tuyên truyền ủng hộ Trung Quốc tại Mỹ. Sun đang thụ án 4 năm tù sau khi nhận tội về cùng tội danh. Ông cũng được liệt kê trong hồ sơ chiến dịch tranh cử với tư cách là thủ quỹ cho chiến dịch tranh cử năm 2022 của bà Wang.

Arcadia nằm cách Los Angeles khoảng 21 km về phía đông bắc. Thành phố có khoảng 53.000 dân, đa số là người châu Á và có mật độ người Hoa sinh sống cao.

Wang và Sun điều hành trang web tin tức U.S. News Center, hướng đến cộng đồng người Mỹ gốc Hoa, và được các quan chức Trung Quốc chỉ thị đăng tải nội dung ủng hộ Trung Quốc trên đó.

Trong một trường hợp vào tháng 6/2021, một quan chức Trung Quốc được cho là đã gửi cho bà Wang một đường link dẫn đến bức thư được đăng trên tờ Los Angeles Times do Tổng lãnh sự Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc tại Los Angeles viết. Chỉ vài phút sau, bà Wang đã chia sẻ đường link này trên trang tin của mình.

Vào thời điểm đó, Wang đính hôn với Sun, luật sư của bà cho biết. Bà nói rằng mối quan hệ đó đã kết thúc vào mùa xuân năm 2024, cáo buộc Sun dẫn dắt bà lạc lối.

Wang cũng thường trao đổi với John Chen, người cũng đã nhận tội làm gián điệp cho chính phủ Trung Quốc và bị kết án 20 tháng tù.

Phía Trung Quốc hiện chưa bình luận về thông tin này.

Ông Trump tới Trung Quốc với ít 'quân bài' hơn trước

Sau nhiều tháng biến động vì chiến tranh Iran và khủng hoảng chính trị nội bộ, giới quan sát cho rằng ông Trump đang bước vào cuộc gặp với ông Tập trong thế bất lợi.

6 giờ trước

Elon Musk, Tim Cook sẽ tháp tùng ông Trump thăm Trung Quốc

Hàng loạt CEO Mỹ như Elon Musk, Tim Cook và CEO Boeing sẽ cùng ông Trump thăm Trung Quốc, giữa kỳ vọng bùng nổ các thỏa thuận thương mại tỷ USD.

9 giờ trước

https://tienphong.vn/my-nu-thi-truong-tu-chuc-nhan-toi-lam-gian-diep-cho-trung-quoc-post1842620.tpo

Minh Hạnh/Tiền Phong

Trung Quốc Trung Quốc Mỹ Pháp Eileen Wang gián điệp Mỹ thị trưởng từ chức

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

Iran dua loat tau ngam mini toi 'diem nong' Hormuz hinh anh

Iran đưa loạt tàu ngầm mini tới 'điểm nóng' Hormuz

21 phút trước 16:38 12/5/2026

0

Iran cho biết đã triển khai các tàu ngầm mini như “người bảo vệ vô hình” tại eo biển Hormuz trong bối cảnh các nỗ lực đạt thỏa thuận hòa bình giữa Tehran và Mỹ rơi vào bế tắc sau loạt đề xuất bị bác bỏ.

My hiem hoi tiet lo vi tri tau ngam hat nhan hinh anh

Mỹ hiếm hoi tiết lộ vị trí tàu ngầm hạt nhân

24 phút trước 16:35 12/5/2026

0

Lầu Năm Góc đã hiếm hoi công khai vị trí một tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Mỹ đang áp sát Trung Đông, chỉ một ngày sau khi Tổng thống Trump bác bỏ đề xuất hòa bình mới nhất từ Iran.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý