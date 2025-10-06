Mỹ nhân TVB Hồ Định Hân cưới bác sĩ cao 1,8 m

Hồ Định Hân kết hôn với một bác sĩ phẫu thuật. Cô dâu, chú rể nhận được nhiều lời chúc phúc từ bạn bè, khán giả.

Nữ diễn viên Hong Kong Nancy Wu - Hồ Định Hân đã thông báo kết hôn vào đúng dịp Tết Trung Thu, theo HK01. Ngày 6/10, nữ diễn viên chia sẻ ảnh cưới lên mạng xã hội kèm chú thích: "Em đã tìm thấy anh vào đúng thời điểm hoàn hảo. Ông trời đã ưu ái em biết bao". Nhiều đồng nghiệp gửi lời chúc mừng tới cô dâu, chú rể.

Theo truyền thông Hong Kong, chồng của Nancy Wu không hoạt động trong ngành giải trí. Anh là bác sĩ phẫu thuật, cao hơn 1,8 m, sở hữu thành tích học tập xuất sắc, tốt nghiệp Đại học Trung văn Hong Kong và có bằng cấp của Học viện Phẫu thuật Hoàng gia Edinburgh. Anh cũng thường xuyên đóng góp cho tổ chức bác sĩ từ 2012, thực hiện công tác cứu trợ tại nhiều quốc gia.

Ảnh cưới của diễn viên Hồ Định Hân. Ảnh: Zaobao.

Hồ Định Hân sinh năm 1981, bước chân vào ngành giải trí năm 1999, thông qua cuộc thi ca nhạc Tân Tú, lọt top 4 chung cuộc. Sau đó, cô gia nhập lớp huấn luyện nghệ sĩ thứ 18 của TVB và ký hợp đồng với đài truyền hình này. Hồ Định Hân đã diễn xuất trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Quyền Vương, Chơi với ma, Anh hùng thành trại…

Trước khi kết hôn, Hồ Định Hân từng hẹn hò nam diễn viên Ngô Hạo Khang. Ngoài ra, cô từng được đồn đoán hẹn hò với Mã Quốc Minh.