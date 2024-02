Mỹ nhân sẽ bùng nổ trong năm 2024

2024 không chỉ là cuộc cạnh tranh của những sao nữ đang lên. IMDb dự đoán đây còn là năm Anne Hathaway bứt phá sau chuỗi ngày im ắng.

Năm 2024 đánh dấu sự trở lại tâm huyết của Anne Hathaway trong bộ phim do Michael Showalter đạo diễn. Mặt khác, thế hệ diễn viên kế cận là Margaret Qualley cũng tỏ ra quyết liệt hơn trên đường đua phim ảnh.

Giới âm nhạc và làng mốt chứng kiến sự lên ngôi của một số gương mặt nổi bật, chủ yếu là gen Z. Ai cũng có thế mạnh, bản sắc riêng và nhiều dự án chờ ngày ra mắt.

Anne Hathaway

Theo IMDb, The Idea of You không chỉ là phim hài lãng mạn khám phá chủ nghĩa phân biệt tuổi tác, tình mẫu tử và bản chất xâm phạm quyền riêng tư của truyền thông. Đây còn là dự án làm nổi bật sự linh hoạt trong diễn xuất, giúp Anne Hathaway khẳng định vị thế một trong những diễn viên xuất sắc hiện nay.

"Vai diễn Sophie, một bà mẹ đơn thân 40 tuổi, thể hiện tài hóa thân, khả năng ứng biến của Anne với tư cách diễn viên. Cô ấy có thể truyền tải sức mạnh và sự tổn thương qua từng vai diễn. Trong phim, Anne đóng cặp cùng sao trẻ Nicholas Galitzine", trang này viết.

Thời gian qua, minh tinh người Mỹ tham gia nhiều dự án điện ảnh và truyền hình, song không tạo dấu ấn. Ngoài ra, cô dành thời gian cho lĩnh vực thời trang, làm đẹp. Chính vì vậy, khán giả nóng lòng chờ đợi sự trở lại có đầu tư của Hathaway trong The Idea of You như cách cô từng gây tiếng vang với The Princess Diaries.

Giới chuyên môn và khán giả mong chờ sự trở lại của Anne Hathaway. Ảnh: Elle.

Margaret Qualley

Ở lĩnh vực diễn xuất, Margaret Qualley được Biography đặt niềm tin sẽ bứt phá với 2 phim sắp ra mắt, gồm Drive-Away Dolls (Ethan Coen đạo diễn) và Kinds of Kindness - dự án được đồn đoán sẽ phát hành kịp thời cho mùa Oscar tiếp theo. Sau vai phụ mờ nhạt trong Once Upon a Time in... Hollywood, đã đến lúc Qualley tỏa sáng.

Sau khi kết hôn với nhà sản xuất âm nhạc Jack Antonoff, ngôi sao 30 tuổi trở thành "nàng thơ" cho chồng. Vào tháng 3, Antonoff và ban nhạc Bleachers của anh sẽ trình làng album Andrew Daniels với nhiều ca khúc được lấy cảm hứng từ vẻ xinh xắn và tính cách hay ho của Qualley.

Margaret Qualley, 30 tuổi, lớn lên ở Montana, thừa hưởng rất nhiều nét duyên dáng và tài năng từ mẹ, diễn viên Andie MacDowell. Elle đánh giá Qualley là gương mặt đầy tiềm năng, đủ tố chất tiếp bước đàn chị nổi tiếng Margot Robbie hay Emma Stone.

Margaret Qualley có nhiều dự án phim quan trọng trong năm 2024. Ảnh: Anothermag.

Tyla

Tyla tên đầy đủ Tyla Laura Seethal, sinh ra và lớn lên ở Nam Phi. Âm nhạc của ca sĩ 22 tuổi chịu ảnh hưởng từ Aaliyah, Michael Jackson và Rihanna. Năm ngoái, cơn sốt Water với 1,3 tỷ lượt xem trên TikTok mang về cho Tyla kèn vàng Grammy ở hạng mục Trình diễn âm nhạc châu Phi xuất sắc. Đáng chú ý, đây là năm đầu tiên Viện Hàn lâm thêm hạng mục này vào danh sách.

Thành tích vừa qua hứa hẹn 2024 sẽ là thời điểm Tyla bùng nổ, đặc biệt sau khi cô phát hành album đầu tay mang tên mình vào ngày 1/3. Theo Pitchfork, 5 ca khúc trong album sẽ được ngôi sao đến từ lục địa đen thể hiện trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới (16 buổi hòa nhạc ở các tiểu bang Mỹ và nhiều nước châu Âu).

"Đối với ngôi sao đang lên nhanh nhất của thể loại R&B, việc Tyla phát hành album và thực hiện world tour chắc chắn mang đến cho cô cơ hội ghi dấu ấn mạnh mẽ", Music Daily nhận định.

Tyla ẵm kèn vàng Grammy đầu tiên trong sự nghiệp. Ảnh: Pitchfork.

Ethel Cain

Được biết đến sau album Preacher's Daughter (2022), Ethel Cain - ca nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất người Mỹ - dần trở thành cái tên quen thuộc với khán giả yêu giọng hát đầy trâm trạng và gu thẩm mỹ sang trọng theo phong cách punk. Elle nhận định ở độ tuổi dưới 30, hiếm nghệ sĩ nữ nào hát nhạc punk, indie rock gây chú ý nhiều như Cain.

Giới phê bình ca ngợi tính điện ảnh trong các sáng tác của Cain, bởi cô quan tâm phim ảnh và xây dựng bài hát bằng các phân cảnh, nhân vật. Theo BroadwayWorld, Cain "kết hợp các yếu tố hoài niệm về rock, country và điện ảnh với giọng hát thanh tao để tạo ra loại âm thanh độc đáo của cô ấy".

Cain đang sở hữu lượng khán giả trung thành khá nhiều, nên đó là lý do cô tổ chức chuyến lưu diễn The Childish Behavior trong năm nay. Bên cạnh đó, nghệ sĩ gen Z tấn công địa hạt thời trang với chiến dịch quảng cáo của Givenchy, Miu Miu.

Ethel Cain là màu sắc thú vị của làng nhạc và thời trang. Ảnh: Strikemagazines.

Gracie Abrams

"Nepo Baby" là thuật ngữ chỉ những đứa trẻ sinh ra trong gia đình tinh hoa, có cha mẹ là người nổi tiếng ở lĩnh vực giải trí, chính trị, kinh doanh. Gracie Abrams từng được gọi bằng tên đó bởi cô là con gái của đạo diễn J. J. Abrams và Katie McGrath, nhà sản xuất điện ảnh và truyền hình có tiếng.

Tuy nhiên, Abrams đã thoát khỏi cái bóng gia đình để chinh phục con đường riêng. Sau album ăn khách Good Riddance (2023), cô diễn mở màn trong The Eras Tour của Taylor Swift. Vào mùa thu tới, ca sĩ trẻ trở lại chặng Bắc Mỹ trong chuyến lưu diễn của đàn chị. Và chẳng bao lâu nữa, cô tổ chức show riêng. Album số 2 của Abrams đang trong quá trình hoàn thành.

Tại Grammy năm nay, Abrams được đề cử Nghệ sĩ mới xuất sắc - một trong 4 giải quan trọng nhất. Dù không thắng, sự nỗ lực và cống hiến cho âm nhạc của cô phần nào được công nhận. Đây là động lực để ca sĩ gen Z bứt phá.

Gracie Abrams trên thảm đỏ Lễ trao giải Grammy lần thứ 66. Ảnh: People.

Tara Falla

Tara Falla là mẫu nữ duy nhất xuất hiện trong bài viết "Năm 2024 - diễn viên, ca sĩ, nhà thiết kế và người mẫu nào sẽ thống trị?" do Elle xuất bản. Cây bút Panashe Nyadundu gọi chân dài này là "viên ngọc quý" của các tạp chí. Falla cao 1,78 m, gương mặt cá tính và lạnh lùng.

Chuyên trang Metromodels viết về Falla: "Cô ấy đến từ Guadeloupe. Khi còn là thiếu niên, Tara tình cờ được chiêu mộ khi đi dạo trên đại lộ Champs Elysees ở Paris. Kể từ đó, cô có cơ hội tham gia chiến dịch quảng cáo cho BST Le Sportsac Summer, Armani Exchange Advertorial Xuân - Hè 2018, Niwel Beauty và BST Xuân - Hè 2016 ấn tượng của Issey Miyake".

Trong thời gian ngắn, Falla được hơn 20 nhà mốt săn đón và xuất hiện trên hơn 10 tạp chí. Năm ngoái, Victoria Beckham mời cô làm mẫu. Hãng Saint Laurent và Chanel's Métiers d'art 2023/24 cũng hợp tác với người mẫu này ở Manchester. Với đà phát triển hiện tại, Falla được dự đoán thành công không kém Gigi Hadid hay Kaia Gerber.

Tara Falla - gương mặt đang lên của làng mốt quốc tế. Ảnh: City Models.