Miley Cyrus xúc động khi lần đầu thắng giải Grammy

Trước giờ G, ban tổ chức công bố sớm một số hạng mục. Ban nhạc The Beatles giành kèn vàng Video âm nhạc hay nhất cho MV ca khúc I'm Only Sleeping. Bài hát ra đời năm 1996, song đến tháng 11/2022 mới có video. Bà Michelle Obama thắng giải cho sách nói với cuốn The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times. Ảnh: Grammy.