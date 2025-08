Mỹ nhân nổi bật trong 'Bộ tứ siêu đẳng'

The Fantastic Four: First Step sau khi ra mắt đã làm dậy sóng phòng vé toàn cầu. Bom tấn mở đầu Phase 6 MCU chứng kiến màn "hồi sinh" của bộ tứ siêu đẳng - nhóm anh hùng từng bị coi là "thảm họa" trong lịch sử hãng Fox. Song dưới bàn tay đạo diễn Matt Shakman, The Fantastic Four tái xuất với một diện mạo khác biệt. Trong phim, bộ tứ siêu đẳng phải tìm cách ngăn chặn kẻ ăn hành tinh Galactus. Nhiệm vụ này cực kỳ khó khăn, vì Galactus mạnh hơn tất cả những gì họ từng gặp phải.