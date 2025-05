Mỹ nhân Kim Bo Ra ly hôn

Kim Bo Ra và Jo Bareun đồng thuận ly hôn sau 11 tháng về chung một nhà. Hiện, cả hai chưa tiết lộ lý do khiến cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Ngày 10/5, Hankyung đưa tin Kim Bo Ra và Jo Bareun ly hôn sau chưa đầy một năm về chung một nhà. Được biết, cả hai đồng thuận trong việc ly hôn, song chưa tiết lộ lý do khiến cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Kim Bo Ra và Jo Bareun đường ai nấy đi sau 11 tháng sống chung. Ảnh: Kapanlagi.

Theo đó, Noon Company, công ty quản lý của Kim Bo Ra cho biết: "Sau khoảng thời gian trao đổi và cân nhắc kỹ lưỡng, nữ diễn viên Kim Bo Ra thông qua thỏa thuận chung và hoàn tất thủ tục ly hôn".

Ngoài ra, công ty quản lý yêu cầu khán giả không đưa ra suy đoán vô căn cứ, thông tin chưa được kiểm chứng xoay quanh sự việc này.

Tháng 6/2024, Kim Bo Ra và Jo Bareun tổ chức lễ cưới sau 3 năm hẹn hò. Nữ diễn viên kém chồng 6 tuổi. Hai người bén duyên trong quá trình thực hiện bộ phim truyền hình Ghost Mansion phát sóng năm 2021 trên kênh ENA. Thời điểm đó, công ty quản lý cho biết Kim Bo Ra rất háo hức cho hành trình mới trong cuộc đời.

Kim Bo Ra bắt đầu sự nghiệp diễn xuất năm 2005 thông qua bộ phim truyền hình Wedding. Cô nổi tiếng với vai diễn Kim Hye Na trong phim truyền hình JTBC SKY Castle. Sau đó, cô xuất hiện trong Her Private Life, Touch, Love Scene Number hay gần đây là Like Flowers in Sand.

Đạo diễn Jo Bareun là cựu sinh viên Đại học London. Anh được công nhận tài năng trong lĩnh vực điện ảnh. Anh giành Giải thưởng Phim ngắn xuất sắc Hàn Quốc tại Liên hoan phim giả tưởng quốc tế Bucheon lần thứ 21 năm 2017. Anh có nhiều bộ phim thành công, chẳng hạn Biệt thự ma, Gang (2020) và Slate (2020).