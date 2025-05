Mỹ nhân 'Khi hoa trà nở' sinh con đầu lòng ở tuổi U40

Nữ diễn viên Lee Si Won đón con đầu lòng, sau 4 năm về chung một nhà với ông xã làm trong lĩnh vực y tế.

Theo The Korea Times, nữ diễn viên Lee Si Won mới đây đã chào đón con gái đầu lòng sau 4 năm kết hôn. Chia sẻ với truyền thông, cô cho biết đã sinh con một tháng trước. Lee Si Won bày tỏ niềm hạnh phúc, đồng thời cảm ơn trước những lời chúc mừng nồng nhiệt của khán giả, người hâm mộ.

“Tên con gái chúng tôi là Si Woo, kết hợp từ một âm tiết trong tên của hai vợ chồng. Ban đầu con giống tôi, nhưng bây giờ càng ngày càng nhìn giống chồng tôi nhiều hơn. Thật kỳ diệu khi thấy khuôn mặt con thay đổi từng ngày”, cô nói.

Nữ diễn viên cho biết cả hai mẹ con hiện tại đều khỏe mạnh. “Tôi chỉ mong sinh con an toàn. Và tôi thật sự biết ơn khi mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Con đang lớn lên khỏe mạnh, điều đó khiến tôi rất hạnh phúc”, Lee Si Won chia sẻ.

Cô cũng tiết lộ ý định sớm trở lại công việc: “Đã khoảng một tháng kể từ khi tôi sinh con. Giờ tôi bắt đầu cảm thấy trở lại là chính mình. Tôi dự định sớm quay lại với công việc, bao gồm quảng cáo và phim ảnh”.

Lee Si Won được nhiều khán giả biết tới khi tham gia The Devil's Plan của Netflix. Ảnh: @seethewon.

Lee Si Won sinh năm 1987, tốt nghiệp bằng cử nhân quản trị kinh doanh tại Đại học Quốc gia Seoul - một trong số đại học danh giá nhất tại Hàn Quốc. Sau đó, cô còn tiếp tục theo học và lấy bằng Thạc sĩ Nhân chủng học, cũng tại Đại học Quốc gia Seoul.

Năm 2012, Lee Si Won ra mắt qua bộ phim cổ trang Giấc mơ của Đại vương của đài KBS. Kể từ đó, nữ diễn viên nhận được lời mời tham gia nhiều phim truyền hình ăn khách như Misaeng: Incomplete Life, When the Camellia Blooms, Memories of the Alhambra hay Maestra: Strings of Truth… Tên tuổi cô còn được nhiều khán giả quốc tế biết tới qua chương trình thực tế của Netflix The Devil’s Plan.

Năm 2021, Lee Si Won bất ngờ thông báo kết hôn. Bạn trai của cô được tiết lộ là người làm việc trong lĩnh vực y tế. Cả hai quen biết nhờ sự giới thiệu của người quen.