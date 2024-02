Mỹ nhân Hollywood gây chú ý vì mặc áo nịt ngực

Bức ảnh Anya Taylor-Joy mặc corset khoe vòng eo "con kiến" bị chỉ trích không lành mạnh, tuyên truyền thông điệp độc hại.

Trước khi dự buổi công chiếu Dune: Part Two ở New York (Mỹ), Anya Taylor-Joy đăng ảnh khoe vòng eo thon gọn trong chiếc corset bó sát. Khoảnh khắc này nhận lời khen cho vóc dáng của Taylor-Joy, nhưng cũng vấp tranh cãi.

Bức ảnh gây tranh cãi của Anya Taylor-Joy. Ảnh: @anyataylorjoy.

Dưới phần bình luận, một người hỏi: "Khung xương sườn của bạn ổn chứ?". Người khác cho rằng nhìn vào bức ảnh, họ tưởng rằng nữ diễn viên đang cổ súy vóc dáng siêu gầy mới là đẹp. Có người đã viết: "Siết eo như vậy không ổn, trông không khỏe mạnh".

Một số ý kiến khác xuýt xoa vòng hai nhỏ đến khó tin của Taylor-Joy, song khuyên cô đừng chia sẻ nội dung tương tự trên mạng vì dễ gây bàn tán.

Mặt khác, những fan ủng hộ diễn viên 28 tuổi cho rằng việc mặc corset trong một sự kiện không hoàn toàn nói lên tất cả thói quen sinh hoạt của cô. Họ chỉ trích nhóm người chê bai là "đang ganh tỵ với vẻ đẹp của Anya".

Theo The Us Sun, nữ chính The Queen's Gambit cao 1,73 m với số đo ba vòng 89-60-89 cm. Khi mặc corset, vòng eo của cô dưới 60 cm.

Anya Taylor-Joy không phải trường hợp duy nhất gây tranh cãi khi mặc áo nịt ngực. Hồi năm 2021, Kylie Jenner nói không đồng tình việc các chị em trong gia đình chạy theo tiêu chuẩn sắc đẹp gây hại sức khoẻ, tuy nhiên cô vẫn thường xuyên diện corset để có vòng eo "con kiến".

Anya Taylor-Joy trên thảm đỏ công chiếu phim.

Trong khi đó, nhiều sao nữ than khó thở, biến dạng cơ thể vì loại trang phục bó sát này. Golda Rosheuvel - diễn viên thủ vai Nữ hoàng Charlotte trong series Bridgerton - cho biết gặp khó khăn khi mặc corset lâu ngày. Cô phải đeo món đồ 3 lần/tuần và ăn uống lành mạnh mới chịu nổi cảm giác đau. Đôi lúc, nữ diễn viên chán nản khi được yêu cầu mặc hai mẫu áo nịt ngực chồng lên nhau.

Theo Insider, Elle Fanning trải qua cảm giác tức ngực, đau đớn trong 6 tháng đảm nhận vai diễn Catherine ở The Great. Trong khi, áo nịt ngực chật cứng khiến Cara Delevingne liên tục hụt hơi trên trường quay Carnival Row.