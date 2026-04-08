Mỹ nhân 'Gia đình là số 1' gây bàn tán

  Thứ tư, 8/4/2026 04:06 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Shin Se Kyung vướng tin đồn hẹn hò thành viên Jin của BTS. Trước đó, cô được biết đến khi tham gia phim truyền hình đình đám "Gia đình là số 1".

Theo tờ Osen, Shin Se Kyung thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh mới trên mạng xã hội hôm 4/6. Trong những bức ảnh được đăng tải, nữ diễn viên xuất hiện khi mặc bộ đồ nhóm - một món merchandise từ album mới của BTS. Người đẹp còn khoe hộp quà có hình 7 nhân vật tượng trưng cho 7 thành viên BTS.

Nhiều dân mạng cho rằng hộp quà này do chính Jin tặng cho Shin Se Kyung. Tin đồn cả hai hẹn hò dấy lên khi nữ diễn viên được bắt gặp khi tới xem concert của Jin. Hồi năm ngoái, mỹ nhân Gia đình là số 1 cũng từng đảm nhận vai nữ chính trong MV Don’t Say You Love Me của anh cả BTS.

Jin và Shin Se Kyung vướng tin hẹn hò. Ảnh: IGNV.

Trong MV, Jin và Shin Se Kyung vào vai một cặp đôi đang yêu nhau. Sự kết hợp giữa hai nghệ sĩ thu hút nhiều sự quan tâm. Cả hai được nhận xét đẹp đôi, đều có ngoại hình nổi bật. Chính vì vậy, sau khi tin đồn Jin và Shin Se Kyung dấy lên, hầu như phản ứng của dân mạng khá tích cực. Song tới nay, cả hai chưa từng lên tiếng trước tin đồn hẹn hò.

Shin Se Kyung sinh năm 1990, được biết tới sau vai diễn cô giúp việc nhà nghèo trong Gia đình là số 1. Nhân vật của người đẹp là một trong những vai bị khán giả ghét nhất vì cái kết gây bức xúc. Se Kyung mới đây đã tái xuất màn ảnh rộng với bộ phim Humint ra mắt dịp Tết. Mỹ nhân vào vai một nữ nhân viên nhà hàng, thực chất là đặc vụ HUMINT của Cơ quan Tình báo Quốc gia. Phần thể hiện của cô nhận được đánh giá khá tích cực từ phía khán giả.

Trong khi Jin cùng BTS gần đây vừa có màn tái xuất bùng nổ với album phòng thu thứ 5 Arirang sau quãng thời gian tạm nghỉ hoạt động gần 4 năm. Theo Osen, album mới này đã vượt mốc 4.169.464 bản bán ra trong tuần đầu, phá kỷ lục trước đó của chính nhóm với MAP OF THE SOUL : 7 (phát hành tháng 2/2020, khoảng 3,37 triệu bản). Không chỉ vậy, album và ca khúc chủ đề còn đồng thời đứng đầu bảng xếp hạng album Billboard 200 và bảng xếp hạng đĩa đơn Hot 100 của Mỹ (ngày 4/4).

Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc.

Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.

'Tội phạm 101' toàn sao vẫn 'xịt'

"Crime 101" (tựa Việt: Tội phạm 101) sở hữu kịch bản có chiều sâu và dàn cast hạng A đầy thực lực. Thế nhưng, phim lại thất bại phòng vé với doanh thu lẹt đẹt.

18:46 21/3/2026

Phim 'Song hỷ lâm nguy' có Jun Vũ - hình ảnh đẹp, nội dung trôi tuột

Ý tưởng thú vị, tiếc là "Song hỷ lâm nguy" lại để vuột mất cơ hội trở thành một tác phẩm rom-com đáng nhớ vì phần kịch bản lỏng lẻo, ngờ nghệch.

24 giờ trước

Khả Như cứ loay hoay

Bốn phim liên tiếp vượt mốc doanh thu trăm tỷ, thế nhưng những gì mà khán giả nhắc về Khả Như lại không phải những vai diễn xuất sắc, gây được ấn tượng.

09:08 3/4/2026

    Shin Se Kyung là một nữ diễn viên Hàn Quốc. Cô được nhiều người biết đến khi xuất hiện trên bìa album Seo Taiji khi tám tuổi. Sự nghiệp diễn xuất của cô có bước đột phá khi tham gia phim sitcom Gia đình là số một vào năm 2009. Từ đó cô đảm nhiệm nhiều vai chính trong phim điện ảnh và phim truyền hình như Hindsight, Deep Rooted Tree, The Girl Who Sees Smells,...

    • Ngày sinh: 29/7/1990
    • Nơi sinh: Seoul, Hàn Quốc
    • Chiều cao: 1,66 m

    Bangtan Sonyeondan còn được gọi là BTS, tên tiếng Anh là Bangtan Boys là một nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 7 thành viên trực thuộc 2 công ty quản lý Big Hit Entertainment ở Hàn Quốc và Def Jam Japan ở Nhật Bản. Phong cách của nhóm tập trung chủ yếu vào thể loại Hip hop thu hút giới trẻ. Ngày 20/5/2018, BTS giành giải "Top social artist" tại Billboard Music Awards (BBMAs) và trở thành nghệ sĩ châu Á duy nhất 2 lần thắng giải thưởng này.

    • Thành lập: 13/6/2013
    • Thể loại: Hip hop, rock, EDM
    • Ca khúc: No more dream, Danger, I need u, Fire, Fake love,...
    • Thành viên: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V, Jungkook

Cuoc song cua A hau Huyen My hinh anh

Cuộc sống của Á hậu Huyền My

7 giờ trước 22:46 7/4/2026

0

Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 sở hữu nhiều đồ hiệu, thường xuyên du lịch, nghỉ dưỡng ở nước ngoài cùng gia đình.

Tiet lo gay soc gioi giai tri hinh anh

Tiết lộ gây sốc giới giải trí

8 giờ trước 21:28 7/4/2026

0

Việc Cúc Tịnh Y bị công ty quản lý cũ công khai bảng thu nhập mang lại nhiều ý kiến trái chiều, khiến công chúng sốc nặng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

