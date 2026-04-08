Mỹ nhân 'Gia đình là số 1' gây bàn tán

Shin Se Kyung vướng tin đồn hẹn hò thành viên Jin của BTS. Trước đó, cô được biết đến khi tham gia phim truyền hình đình đám "Gia đình là số 1".

Theo tờ Osen, Shin Se Kyung thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh mới trên mạng xã hội hôm 4/6. Trong những bức ảnh được đăng tải, nữ diễn viên xuất hiện khi mặc bộ đồ nhóm - một món merchandise từ album mới của BTS. Người đẹp còn khoe hộp quà có hình 7 nhân vật tượng trưng cho 7 thành viên BTS.

Nhiều dân mạng cho rằng hộp quà này do chính Jin tặng cho Shin Se Kyung. Tin đồn cả hai hẹn hò dấy lên khi nữ diễn viên được bắt gặp khi tới xem concert của Jin. Hồi năm ngoái, mỹ nhân Gia đình là số 1 cũng từng đảm nhận vai nữ chính trong MV Don’t Say You Love Me của anh cả BTS.

Jin và Shin Se Kyung vướng tin hẹn hò. Ảnh: IGNV.

Trong MV, Jin và Shin Se Kyung vào vai một cặp đôi đang yêu nhau. Sự kết hợp giữa hai nghệ sĩ thu hút nhiều sự quan tâm. Cả hai được nhận xét đẹp đôi, đều có ngoại hình nổi bật. Chính vì vậy, sau khi tin đồn Jin và Shin Se Kyung dấy lên, hầu như phản ứng của dân mạng khá tích cực. Song tới nay, cả hai chưa từng lên tiếng trước tin đồn hẹn hò.

Shin Se Kyung sinh năm 1990, được biết tới sau vai diễn cô giúp việc nhà nghèo trong Gia đình là số 1. Nhân vật của người đẹp là một trong những vai bị khán giả ghét nhất vì cái kết gây bức xúc. Se Kyung mới đây đã tái xuất màn ảnh rộng với bộ phim Humint ra mắt dịp Tết. Mỹ nhân vào vai một nữ nhân viên nhà hàng, thực chất là đặc vụ HUMINT của Cơ quan Tình báo Quốc gia. Phần thể hiện của cô nhận được đánh giá khá tích cực từ phía khán giả.

Trong khi Jin cùng BTS gần đây vừa có màn tái xuất bùng nổ với album phòng thu thứ 5 Arirang sau quãng thời gian tạm nghỉ hoạt động gần 4 năm. Theo Osen, album mới này đã vượt mốc 4.169.464 bản bán ra trong tuần đầu, phá kỷ lục trước đó của chính nhóm với MAP OF THE SOUL : 7 (phát hành tháng 2/2020, khoảng 3,37 triệu bản). Không chỉ vậy, album và ca khúc chủ đề còn đồng thời đứng đầu bảng xếp hạng album Billboard 200 và bảng xếp hạng đĩa đơn Hot 100 của Mỹ (ngày 4/4).