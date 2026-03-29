Mỹ nhân đang được tìm kiếm nhiều nhất ở Trung Quốc

Trục Ngọc lên sóng từ ngày 6/3 và trở thành cái tên gây sốt thời gian qua. Tác phẩm luôn giữ vững top 1 rating trên khung giờ vàng. Bên cạnh nội dung phim, những tranh luận xoay quanh dàn diễn viên của tác phẩm cũng kéo theo lượt bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn, mạng xã hội Trung Quốc. Thành công ngoài sức tưởng tượng của Trục Ngọc khiến tên tuổi dàn cast chính, trong đó có nữ diễn viên Điền Hi Vi tỏa sáng.

Mỹ nhân sinh năm 1997 luôn lọt top đầu mức độ thảo luận trên nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Trong phim, Điền Hi Vi đảm nhận vai nữ chính Phàn Trường Ngọc - một cô gái làm nghề đồ tể có tính cách bộc trực, mạnh mẽ và sở hữu sức mạnh thiên bẩm. Để bảo vệ sản nghiệp của gia đình, Trường Ngọc chấp nhận bước vào cuộc hôn nhân hợp đồng với một hầu gia đang gặp nạn. Trải qua những thăng trầm trên chiến trường, cả hai cùng trưởng thành, sát cánh bên nhau để hoàn tất kế hoạch trả thù và minh oan cho người cha quá cố.

Thành công của bộ phim cổ trang giúp Điền Hi Vi vực lại sự nghiệp sau nhiều năm chông chênh. Trước đó, cô liên tục nhận phản ứng vì diễn xuất rập khuôn, thiếu bứt phá. Dự án Bán thục nam nữ phát sóng vào năm 2024 có sự tham gia của Điền Hi Vi ảm đạm về rating. Vai diễn Hà Trí Nam do cô đảm nhận gây khó chịu cho khán giả vì hành xử khó hiểu, tìm mọi cách bòn rút tiền của bạn trai, khi không được quan tâm thì ngoại tình.

Bên cạnh đó, "búp bê màn ảnh" của Trung Quốc cũng không ít lần vướng lùm xùm xoay quanh việc đáp trả gay gắt với khán giả hoặc có nhiều phát ngôn đụng chạm tới đồng nghiệp. Cô từng vướng scandal tranh vai với Lý Lan Địch, ẩn ý chê cười đàn anh Trương Nghệ Hưng. Năm 2025, nữ diễn viên và Trương Lăng Hách vướng tin cạch mặt nhau. Cả hai không chụp hình chung hay tương tác khi góp mặt ở một sự kiện, dù đang hợp tác chung trong phim Trục Ngọc. Điền Hi Vi sau đó bị khán giả chỉ trích thiếu chuyên nghiệp, không có trách nhiệm.

Mỹ nhân xứ Trung nổi tiếng sau bộ phim Chúng ta đáng yêu như thế (2020). Sau đó, cô liên tiếp góp mặt ở nhiều dự án lớn như Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý (làm lại 2023), Lần đầu yêu anh (2022), Nhân duyên đại nhân xin dừng bước, Thiếu tướng quân thú cưng của tôi, Hàng xóm của tôi không chịu lớn...

Nữ diễn viên được biết đến với biệt danh "búp bê màn ảnh" của Trung Quốc nhờ gương mặt đẹp, hài hòa và vẻ ngoài trong sáng. Cô từng lọt top Gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2025 của TC Candler. Điền Hi Vi sinh năm 1997, tốt nghiệp Học viện Sân khấu Thượng Hải và sở hữu chiều cao 1,68 m.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.