Ca sĩ 33 tuổi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Thái Lan

Cuộc thi Miss Grand Thailand 2026 (Hoa hậu Hòa bình Thái Lan) vừa diễn ra vào tối 28/3 quy tụ hơn 70 thí sinh. Sau các vòng thi, ngôi vị cao nhất thuộc về Ning Patthama. Người đẹp xúc động trong giây phút nhận vương miện cao nhất. Chiến thắng của Ning Patthama được nhận xét xứng đáng. Trước đêm chung kết, cô là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị hoa hậu tại Miss Grand Thailand năm nay.
Với thành tích này, Ning Patthama sẽ đại diện Thái Lan, góp mặt tại đấu trường sắc đẹp Miss Grand International 2026 dự kiến diễn ra vào tháng 10 tại Ấn Độ. Ning Patthama sinh năm 1993, tốt nghiệp Thạc sĩ của Đại học Rangsit. Cô cũng là ca sĩ dòng nhạc Lukthung. Cô nổi bật tại Miss Grand nhờ khả năng hát, nhảy và trình diễn tự tin trên sân khấu.
Trước đây, cô từng góp mặt tại Miss Universe Chonburi 2025 và giành vương miện nhưng sau đó đã từ bỏ danh hiệu. Tiếp theo, người đẹp tham gia cuộc thi Miss Grand Chonburi 2026, xuất sắc giành vương miện. Sau đó, cô đại diện cho tỉnh Chonburi tại cuộc thi Miss Grand Thailand 2026. Ning Patthama sở hữu hơn 1 triệu người đăng ký kênh YouTube, hơn 300.000 lượt theo dõi trên Instagram và 1,2 triệu người theo dõi ở Facebook.
Ning Patthama có ngoại hình gợi cảm, gương mặt sắc sảo. Cô bước chân vào ngành giải trí với tư cách là thí sinh tham gia chương trình truyền hình về âm nhạc vào năm 2015. Sau đó, Ning Patthama ký hợp đồng với công ty Grammy Gold, phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc. Cô cũng tham gia diễn xuất trong một số phim truyền hình.
Theo Thairath, tân Hoa hậu Hòa bình Thái Lan muốn từ bỏ công việc ca sĩ để theo đuổi hình tượng nữ hoàng sắc đẹp.
Trên trang cá nhân với hơn 300.000 lượt theo dõi, người đẹp thường xuyên đăng tải những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc đời thường và công việc. Cô theo đuổi phong cách quyến rũ, gợi cảm khi diện lên mình nhiều thiết kế cut-out táo bạo hoặc cúp ngực để tôn vóc dáng.
