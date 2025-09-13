'Mỹ nhân cổ trang' Tôn Phi Phi ly hôn

Tôn Phi Phi mới đây xác nhận cô đã kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 11 năm với doanh nhân người Mỹ gốc Hoa, Sử Hồng.

Trưa 13/9, tờ Ycwb đưa tin nữ diễn viên Tôn Phi Phi xác nhận ly hôn chồng đại gia. Cô chia sẻ: "Tôi đã chọn trở lại với công chúng. Tôi cảm thấy có những điều mình không cần che giấu. Tôi đã ly hôn. Không cần phải giả vờ rằng cuộc hôn nhân của tôi vẫn hoàn hảo. Hiện tại tôi ổn. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm. Nó không hoàn hảo, nhưng nó trọn vẹn". Tôn Phi Phi còn khuyên phụ nữ đừng mang thai trước khi kết hôn.

Theo truyền thông Trung Quốc, chồng của Tôn Phi Phi là Sử Hồng, người Mỹ gốc Hoa, sinh ra tại Phúc Kiến và là giám đốc bộ phận của Tập đoàn Lenovo. Hai người đăng ký kết hôn vào năm 2014.

Tôn Phi Phi xác nhận cuộc hôn nhân kéo dài 11 năm. Ảnh: Okfate.

Tôn Phi Phi sinh năm 1981 tại Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Cô tốt nghiệp Học viện Múa Bắc Kinh và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất năm 2003 với vai công chúa trong Bình tông hiệp ảnh. Cô từng gây tiếng vang khi tham gia các phim như Mỹ nhân tâm kế, Bắc Kinh tình yêu của tôi… thậm chí được mệnh danh "mỹ nhân cổ trang".

Tôn Phi Phi từng tố cáo các thành viên trong đoàn làm phim Tình yêu sét đánh năm 2010 bạo lực, khạc nhổ và hành hung cô. Chia sẻ này của Tôn Phi Phi sau đó gây tranh cãi trong dư luận.

Những năm gần đây, Tôn Phi Phi dừng đóng phim. Thỉnh thoảng cô cập nhật video, hình ảnh trên trang cá nhân.

Tháng 5, Tôn Phi Phi đăng một video lên mạng xã hội. Trong video, khuôn mặt cô trông cứng đờ và thiếu tự nhiên, khiến dân mạng cho rằng Tôn Phi Phi phẫu thuật thẩm mỹ hỏng. Sau đó nữ diễn viên giải thích cô căng thẳng kéo dài nên bị mất cân bằng nội tiết tố và mắc hội chứng Cushing.