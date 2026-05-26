Mỹ mở lại đợt không kích mới ở miền Nam Iran

Lực lượng Mỹ vừa tiến hành các cuộc “tấn công tự vệ” tại miền Nam Iran trong ngày 25/5.

Tàu thuyền neo đậu trên eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters.

Mỹ tiến hành "đòn tấn công tự vệ" ở miền Nam Iran

Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), các cuộc không kích được thực hiện nhằm mục đích “tự vệ” để “bảo vệ lực lượng Mỹ trước các mối đe dọa do lực lượng Iran gây ra”.

Theo thông báo của phát ngôn viên CENTCOM, đại úy Tim Hawkins, các mục tiêu bị tấn công bao gồm các địa điểm phóng tên lửa và các tàu của Iran đang cố gắng rải thủy lôi.

“Bộ Chỉ huy Trung tâm sẽ tiếp tục bảo vệ lực lượng Mỹ trong khi vẫn thể hiện sự kiềm chế trong thời gian lệnh ngừng bắn đang diễn ra”, ông Hawkins khẳng định.

Theo NBC News, các cuộc tấn công được cho là diễn ra tại Bandar Abbas, thành phố cảng ở miền Nam Iran, khu vực gần eo biển Hormuz, nơi đây có một căn cứ hải quân lớn của Iran.

Hiện chưa có thông báo nào về việc thay đổi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran, vốn có hiệu lực từ ngày 8/4.

Trước đó, truyền thông Iran cho biết đã nghe thấy các tiếng nổ tại Bandar Abbas và khu vực ven biển gần eo biển Hormuz. Hãng tin Mehr của Iran đưa tin tình hình tại Bandar Abbas đã được kiểm soát và không có gì đáng lo ngại.

Cũng trong ngày 25/5, các nguồn tin cho biết Washington và Tehran vẫn tiếp tục xúc tiến các cuộc thảo luận nhằm chấm dứt xung đột.

Tổng thống Trump yêu cầu Iran từ bỏ uranium

Trong ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đưa ra yêu cầu liên quan đến lượng uranium đã làm giàu của Iran, cho rằng số vật liệu này “hoặc phải bàn giao ngay cho Mỹ để đưa về Mỹ và tiêu hủy, hoặc phải được tiêu hủy tại chỗ với sự chứng kiến của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế hoặc cơ quan tương đương”.

Theo các nguồn tin, eo biển Hormuz và các cảng của Iran vẫn bị phong tỏa, tình hình tại eo biển Hormuz không có biến động đáng kể, tình trạng gián đoạn hoạt động hàng hải vẫn tiếp diễn.

Hé lộ thời điểm mở lại eo biển Hormuz

Theo các thông tin mới xuất hiện, Iran có thể mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz khoảng 30 ngày sau khi một thỏa thuận chấm dứt xung đột được ký kết.

Trong thời gian này, Tehran dự kiến tiến hành rà phá thủy lôi và khôi phục hành lang hàng hải để tàu thuyền quốc tế lưu thông trở lại.

Tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz ngày 25/5. Ảnh: Reuters

Nguồn tin ngoại giao Trung Đông cho biết kế hoạch đang được thảo luận như một phần trong tiến trình đàm phán rộng hơn giữa Mỹ và Iran. Ngoài việc khôi phục lưu thông qua Hormuz, các bên còn tính đến việc gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày để tạo khoảng thời gian cho các cuộc thảo luận tiếp theo về vấn đề hạt nhân Iran.

Tuy nhiên, Tehran chưa xác nhận một thỏa thuận sắp hoàn tất. Giới chức Iran cho rằng vẫn còn nhiều khác biệt cần giải quyết. Dù vậy, triển vọng Hormuz mở cửa trở lại đã tác động ngay tới thị trường, kéo giá dầu đi xuống do kỳ vọng nguồn cung năng lượng toàn cầu sẽ bớt căng thẳng.

Iran tuyên bố không lùi bước

Iran tuyên bố sẽ “không lùi bước” trong cuộc đối đầu với Mỹ và Israel, đồng thời khẳng định sức ép quân sự hay ngoại giao sẽ không khiến Tehran thay đổi lập trường.

Tuyên bố được đưa ra trong thông điệp đầu tiên của ông Mohammad Bagher Zolghadr, tân Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran.

Theo truyền thông Iran, ông Zolghadr cho rằng các hoạt động quân sự, nỗ lực ngoại giao cùng sự ủng hộ trong nước đã buộc đối thủ phải chịu sức ép lớn hơn. Phát biểu này xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng giữa Tehran với Mỹ và Israel tiếp tục leo thang, còn hai bên vẫn chưa cho thấy dấu hiệu đạt được bước đột phá đáng kể.

Tuyên bố mới nhất được xem là tín hiệu cho thấy Iran tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn giữa lúc khu vực Trung Đông đối mặt nhiều bất ổn. Giới quan sát nhận định các phát ngôn gần đây từ Tehran cho thấy nước này muốn khẳng định họ chưa sẵn sàng nhượng bộ trước các sức ép từ bên ngoài.