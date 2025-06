Mỹ - Mexico tiến sát thỏa thuận giảm thuế thép

Mỹ và Mexico đang tiến gần đến một thỏa thuận nhằm miễn trừ mức thuế 50% của Tổng thống Donald Trump với thép nhập khẩu theo một hạn mức nhất định.

Mexico kêu gọi Mỹ xóa bỏ mức thuế thép cao đến 50% và cảnh báo nguy cơ mất việc làm nếu không đạt thỏa thuận. Ảnh: Reuters.

Các nguồn tin của Bloomberg cho hay Mỹ và Mexico đang đàm phán về cơ chế hạn ngạch, cho phép một khối lượng thép nhất định từ Mexico được miễn thuế hoặc áp thuế ưu đãi, trong khi phần vượt hạn ngạch vẫn chịu mức thuế tối đa. Mức giới hạn cụ thể và tỷ lệ thuế trong hạn ngạch vẫn đang được thảo luận.

Bloomberg cho biết hai bên đã gần đạt đồng thuận. Mức hạn ngạch thép mới mà Mỹ và Mexico đang đàm phán được cho là sẽ cao hơn giới hạn từng được áp dụng trong thỏa thuận ký kết trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cả Nhà Trắng, văn phòng của Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Bộ Thương mại Mỹ - cơ quan điều hành biểu thuế "Mục 232" liên quan đến an ninh quốc gia vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Bộ trưởng Kinh tế Mexico, ông Marcelo Ebrard, cho biết chính phủ Mexico đã làm rõ với phía Mỹ rằng mức thuế 50% là không hợp lý, nhất là trong bối cảnh Mỹ đang xuất siêu thép và nhôm sang Mexico.

"Đánh thuế lên mặt hàng mà bạn đang xuất siêu là điều rất khó chấp nhận, vì mục tiêu của thuế quan là để thu hẹp thâm hụt thương mại", ông Ebrard nhấn mạnh.

"Chúng tôi đã gửi toàn bộ dữ liệu và lập luận cho phía Mỹ vào ngày 6/6. Chúng tôi tin rằng chúng tôi đúng và đang chờ họ phản hồi, có thể ngay trong tuần này", ông Ebrard nói với báo giới trong ngày 10/6.

Ông cũng kêu gọi Washington dành cho Mexico cơ chế miễn trừ tương tự với Anh, đồng thời cảnh báo thuế quan cao sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc làm và chuỗi cung ứng hai nước - vốn gắn bó chặt chẽ trong ngành công nghiệp thép.

Tuần trước, ông Trump đã ký sắc lệnh nâng thuế nhập khẩu nhôm và thép lên 50% với lý do bảo vệ ngành sản xuất nội địa và an ninh quốc gia. Trong khi các nhà sản xuất thép Mỹ ủng hộ quyết định này, nhiều doanh nghiệp sử dụng thép đã kêu gọi chính quyền nới lỏng thuế quan do lo ngại chi phí tăng cao.

Theo số liệu từ Cục Điều tra Dân số Mỹ, Mexico là nhà cung ứng thép lớn thứ 3 cho Mỹ trong năm 2024 với 3,52 triệu tấn, giảm 16% so với năm trước. Dẫn đầu là Canada (6,56 triệu tấn), tiếp theo là Brazil (4,5 triệu tấn).