Mỹ mất UAV đắt nhất thế giới trên Vịnh Ba Tư

Hải quân Mỹ vừa ghi nhận tổn thất nghiêm trọng khi một trong những máy bay không người lái đắt đỏ nhất thuộc biên chế lực lượng này gặp nạn tại khu vực Vịnh Ba Tư.

Máy bay không người lái MQ-4C Triton đang chuẩn bị hạ cánh xuống. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Báo cáo từ Bộ Chỉ huy An toàn Hải quân Mỹ công bố ngày 14/4 xác nhận một chiếc MQ-4C Triton đã bị rơi vào ngày 9/4. Vì lý do an ninh tác chiến, vị trí chính xác của vụ tai nạn hiện vẫn được giữ kín.

Kết quả kiểm tra dữ liệu từ dịch vụ theo dõi chuyến bay FlightRadar24 của CNN cho thấy, chiếc MQ-4C đã khởi hành từ Trạm Hàng không Hải quân Sigonella tại Ý và biến mất trên bầu trời Vịnh Ba Tư vào ngày 9/4.

Trước khi mất liên lạc radar, chiếc máy bay này đang hoạt động trên eo biển Hormuz. Sau khi rời khỏi không phận eo biển, nó đột ngột giảm độ cao từ 50.000 foot (khoảng 15.240 m) xuống còn 9.000 foot (khoảng 2.740 m).

Dữ liệu chuyến bay ghi nhận chiếc Triton đã phát tín hiệu mã 7400 - báo hiệu mất liên lạc với phi công điều khiển dưới mặt đất. Khoảng 70 phút sau, khi độ cao giảm xuống 44.000 foot (khoảng 13.411 m), máy bay phát tín hiệu mã 7700 báo động tình trạng khẩn cấp. Tín hiệu này duy trì liên tục cho đến 10h12 sáng (giờ UTC), thời điểm máy bay biến mất khỏi radar ở độ cao 9.250 foot (khoảng 2.819 m).

Hiện tại, nguyên nhân của vụ mất tích không thể xác định chỉ dựa trên dữ liệu theo dõi chuyến bay. Phía Hải quân Mỹ cũng chỉ cung cấp thông tin ngắn gọn rằng một chiếc MQ-4C đã bị rơi.

Nhà sản xuất Northrop Grumman mô tả Triton là “máy bay không người lái hàng đầu thế giới chuyên trách tình báo, giám sát, trinh sát và chỉ thị mục tiêu hàng hải”. Được trang bị động cơ phản lực với tầm bay 8.500 dặm (khoảng 13.680 km), MQ-4C có thể duy trì hoạt động trên không liên tục hơn 24 giờ.

Đây là một trong những loại máy bay hiếm nhất trong biên chế Hải quân Mỹ. Theo Northrop Grumman, chỉ có 20 chiếc được sản xuất. Với mức giá khoảng 240 triệu USD mỗi chiếc, MQ-4C đắt gấp đôi một tiêm kích tàng hình F-35C.

Toàn cảnh tổn thất máy bay Mỹ trong Chiến dịch "Cuồng nộ kinh hoàng" tại Iran kể từ ngày 28-2. Ảnh: TWZ