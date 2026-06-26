Mỹ khẳng định muốn thúc đẩy đối thoại với Iran

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 25/6 khẳng định Washington mong muốn thúc đẩy đối thoại mang tính xây dựng và tìm kiếm các thỏa thuận mới với Iran.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu họp báo tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Rubio đưa ra thông điệp trên tại cuộc họp cấp bộ trưởng giữa Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Mỹ ở Manama (Bahrain) trong khuôn khổ chuyến công du 3 nước khu vực từ ngày 23-25/6, bảo đảm bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải tính đến lợi ích của các đồng minh và đối tác tại Vùng Vịnh.

Phát biểu tại cuộc họp, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ bác bỏ quan điểm cho rằng eo biển Hormuz thuộc về bất kỳ quốc gia nào, đồng thời nhấn mạnh việc áp phí qua lại tại tuyến hàng hải chiến lược này là điều không thể chấp nhận.

Theo ông Rubio, các tuyến hàng hải quốc tế không thuộc quyền sở hữu của bất kỳ quốc gia nào và việc áp đặt phí lưu thông có thể tạo tiền lệ không phù hợp cho các tuyến đường biển khác trên thế giới.

Cũng tại cuộc họp, Ngoại trưởng Oman cho biết, sẽ không áp dụng phí quá cảnh eo biển Hormuz. Ngoại trưởng nước chủ nhà Bahrain, ông Abdullatif bin Rashid Al Zayani, khẳng định an ninh của các nước Vùng Vịnh có mối liên hệ chặt chẽ và không thể tách rời.

Đánh giá cao việc Mỹ và Iran đạt được bản ghi nhớ về chấm dứt xung đột, ông Al Zayani nói rằng các nước Vùng Vịnh mong muốn khu vực bước sang giai đoạn mới dựa trên sự tôn trọng các nguyên tắc về chủ quyền quốc gia cũng như luật pháp quốc tế.

Ông hoan nghênh thông báo của Chính phủ Oman về việc thiết lập hành lang hàng hải tạm thời nhằm hỗ trợ các tàu thuyền lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz sau thời gian dài gián đoạn do xung đột tại Trung Đông.

Trong khi đó, sau thông báo của Oman về việc thiết lập hành lang hàng hải tạm thời nói trên, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 25/6 tái khẳng định tuyến đường duy nhất được phép đi qua eo biển Hormuz là do Iran công bố.

Trên mạng tin tức chính thức Sepah News, IRGC nêu rõ mọi hành trình không được cấp phép đều “không an toàn và bị cấm”, đồng thời nêu rõ những tàu không tuân thủ sẽ bị xử lý.

Iran từ lâu đã cho biết, sẽ áp dụng các khoản “phí dịch vụ hàng hải” đối với tàu thuyền qua lại tuyến hàng hải quốc tế quan trọng này, thay vì phí quá cảnh như một số bên đề cập. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp với Oman trong việc triển khai thu phí dịch vụ này.

Chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ diễn ra trong bối cảnh Washington và Tehran vẫn đang trong quá trình thảo luận nhằm hướng tới một thỏa thuận toàn diện hơn, sau khi đã đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột. Các vấn đề liên quan đến đi lại qua eo biển chiến lược Hormuz là một trong các nội dung của thỏa thuận giữa hai nước.