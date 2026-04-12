Mỹ - Iran đàm phán căng thẳng xuyên đêm

Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Islamabad đã kéo dài sang giờ thứ 15, trở thành vòng thương lượng dài nhất từ trước đến nay.

Iran và Mỹ tiếp tục đàm phán trực tiếp mang tính lịch sử tại Islamabad, với eo Hormuz là điểm nghẽn chính.

TT Trump nói Mỹ đang đàm phán “rất sâu” với Iran, khẳng định “dù kết quả thế nào, Mỹ vẫn thắng”.

Iran bác bỏ thông tin tàu của nước này đi qua eo Hormuz, cảnh báo sẽ “phản ứng mạnh” với mọi tàu quân sự tìm cách vượt qua.

Phó TT Mỹ JD Vance và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi gặp riêng Thủ tướng Shehbaz Sharif trước thềm đàm phán.

Israel tiếp tục không kích Lebanon, khiến ít nhất 2.020 người thiệt mạng từ đầu tháng 3.

Ông Trump: Đàm phán Mỹ - Iran 'rất sâu', dù thế nào Mỹ cũng thắng Tổng thống Trump cho biết Washington và Tehran đang đàm phán ở cấp độ cao nhất nhiều thập kỷ, trong khi quân đội Mỹ bắt đầu “dọn đường” tại eo biển Hormuz giữa bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh.

Đàm phán xuyên đêm, đặt cược lịch sử, thương lượng kéo dài đến bình minh

Hiện đã quá 4h sáng tại Islamabad, Pakistan (6h giờ Hà Nội). Đây là một ngày mang tính lịch sử với các cuộc đàm phán kéo dài liên tục. Đây cũng là cuộc tiếp xúc cấp cao nhất giữa Iran và Mỹ kể từ sau Cách mạng Iran năm 1979.

Trong các cuộc đàm phán dẫn tới thỏa thuận hạt nhân Iran ký (JCPOA) ký năm 2015, trao đổi chỉ dừng ở cấp ngoại trưởng. Còn hiện tại, Phó Tổng thống Mỹ đang trực tiếp gặp Chủ tịch Quốc hội Iran.

Phó Tổng thống Mỹ (ảnh trái) và Chủ tịch Quốc hội Iran (ảnh phải) trao đổi với Thủ tướng nước chủ nhà Pakistan trước các vòng đàm phán. Ảnh: Reuters

Trong 15 giờ qua, Pakistan đã thuyết phục cả hai bên rằng cần phải nhượng bộ để đạt được điều mình muốn. Vì vậy, tiến trình đàm phán liên tục giằng co, có lúc tiến, lúc lùi. Các nguồn tin Iran cho biết họ sẵn sàng đàm phán, nhưng cho rằng yêu cầu từ phía Mỹ là quá mức.

Phía Mỹ khẳng định nếu eo biển Hormuz không được mở lại, việc đạt tiến triển sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, việc các bên vẫn tiếp tục đối thoại - hiện đã bước sang vòng thứ 5 - cùng với việc trao đổi nhiều bản dự thảo, liên lạc với cấp trên và sự xuất hiện thêm của các máy bay Iran, cho thấy đã có những tín hiệu tiến triển nhất định.

Chính vì vậy, các nguồn tin chính thức vẫn duy trì sự kỳ vọng.

Hiện gần như có một “lệnh hạn chế phát ngôn” đối với các quan chức Pakistan. Nước chủ nhà không muốn tạo thêm áp lực hay làm ảnh hưởng đến tiến trình, mà để hai bên tự quyết định theo điều kiện của mình.

Các quan chức 3 bên đàm phán xuyên đêm tại Islamabad. Ảnh: Reuters



Nhà Trắng: Đàm phán tại Islamabad vẫn tiếp tục

Theo một quan chức cấp cao Nhà Trắng, các cuộc đàm phán ba bên vẫn đang diễn ra tại Islamabad, Pakistan.

Các cuộc thương lượng giữa Mỹ và Iran đã kéo dài sang rạng sáng tại Pakistan, nơi Phó tổng thống JD Vance đang dẫn đầu phái đoàn Mỹ.

Tổng thống Trump rời Nhà Trắng tới Miami ngày 11/4. Ảnh: NYT

Theo quan chức này, các cuộc đàm phán đã kéo dài “15 giờ và vẫn đang tiếp tục”, song chưa rõ bao nhiêu thời gian trong đó được dành riêng cho các cuộc trao đổi trực tiếp giữa Mỹ và Iran.

Trên đường rời Nhà Trắng tới Miami, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không đặt nặng việc phải đạt được thỏa thuận ngay trong ngày. Thông điệp ông tiếp tục nhấn mạnh vẫn không thay đổi, Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân.

Khi được hỏi liệu có phương án dự phòng nếu các cuộc đàm phán hòa bình tại Pakistan đổ vỡ hay không, Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên: “Không cần phương án dự phòng. Quân đội của họ đã bị đánh bại. Lực lượng của họ coi như không còn. Chúng tôi đã làm suy yếu gần như toàn bộ.”

Quan chức quân sự cấp cao Iran tới Pakistan để “tham vấn”

Các thành viên cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Không quân, Hải quân và cả lực lượng Quds - đơn vị phụ trách hoạt động ở nước ngoài của IRGC, đã tới căn cứ không quân Nur Khan, nằm ngoài Islamabad, một nguồn tin khu vực Vùng Vịnh nói với CNN.

Nguồn tin cho biết những người mới đến nhằm hỗ trợ hậu cần cho phái đoàn Iran, trong đó các nhân sự cấp cao của IRGC được kỳ vọng sẽ đóng vai trò “tham vấn”.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy ít nhất một máy bay do Pouya Air vận hành đã hạ cánh tại đây. Công ty này từng bị chính phủ Mỹ trừng phạt vì có liên hệ với IRGC. Căn cứ Nur Khan là khu vực hạn chế, thường chỉ phục vụ các chuyến bay chở khách VIP đến Pakistan.

Pakistan đề xuất phương án điều tiết tàu thuyền qua Hormuz

Hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin các cuộc đàm phán dự kiến kéo dài trong vài giờ tới.

Một nguồn tin được hãng Fars dẫn lời cho biết hai bên đã không đạt được sự đồng thuận trong vòng đàm phán trước đó và hiện đang xây dựng một văn bản mới, đồng thời thống nhất sẽ tổ chức thêm một vòng đàm phán sau đề xuất từ phía Pakistan.

Hiện tại, đã gần 4h sáng tại thủ đô Islamabad của Pakistan.

Truyền thông Iran nói rằng những nỗ lực vào phút chót đang được thúc đẩy nhằm đạt được bước đột phá trước bình minh ngày 12/4.

Đàm phán ngừng bắn Mỹ - Iran diễn ra nhiều giờ tại Islamabad, lần đối thoại trực tiếp đầu tiên kể từ năm 1979. Ảnh: Reuters

Al Jazeera Arabic dẫn lời một nguồn tin ngoại giao trong chính phủ Pakistan về các cuộc đàm phán tại Islamabad cho biết:

Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran diễn ra trực tiếp, có sự tham gia của phía Pakistan.

Phái đoàn Pakistan đã đưa ra một đề xuất nhằm điều tiết hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.

Đề xuất của Pakistan bao gồm việc tổ chức các cuộc tuần tra chung tại eo biển này.

Mỹ - Iran bước vào ngày đàm phán then chốt

Nguồn tin cho biết vòng đàm phán thứ ba đã bước vào giai đoạn then chốt. Theo phía Pakistan, nước chủ trì, các bên vẫn đang được thúc đẩy thể hiện thêm sự linh hoạt.

Một số nguồn tin bên trong phòng họp cho biết đã có tiến triển nhất định. Các nội dung thảo luận trải rộng trên nhiều hướng, gồm an ninh, ngoại giao, kinh tế.

Tuy nhiên, phía Iran cho rằng Mỹ vẫn thiếu linh hoạt. Tehran nói họ sẵn sàng nhượng bộ ở một số điểm, nhưng các yêu cầu từ phía Mỹ, đặc biệt liên quan tới Eo biển Hormuz, vẫn mang tính tối đa.

Các nhà lãnh đạo tham dự đàm phán ngày 11/4. Ảnh: Reuters

Một vấn đề khác được phía Washington nêu ra là việc trao trả tù nhân. Pakistan đang tìm cách xây dựng các biện pháp tạo lòng tin trên tất cả các lĩnh vực này.

Dù vậy, phía Pakistan tỏ ra lạc quan rằng các cuộc đàm phán có thể đạt được kết quả. Kết quả đó có thể là gia hạn lệnh ngừng bắn, duy trì tự do đi lại qua eo biển Hormuz, hoặc tiến triển cụ thể hơn liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

Một nhà ngoại giao tiết lộ rằng những tiến trình hiệu quả nhất thường diễn ra sau cánh cửa đóng kín. Nếu ngoại giao bị ảnh hưởng bởi dư luận quốc tế, khả năng thành công sẽ rất thấp.

Sau 8 giờ đàm phán, thông tin được công bố rất nhỏ giọt. Những nội dung quan trọng vẫn mang tính nhạy cảm và chưa thể xác nhận. Giới chức Pakistan cũng bị hạn chế phát ngôn, nhằm tránh tạo thêm áp lực trong lúc thương lượng. Cuộc họp báo dự kiến sẽ diễn ra tại Serena Hotel, nơi các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp tục.

Đàm phán “nhạy cảm và mong manh”

Bên trong khách sạn Serena, các công tác chuẩn bị cho cuộc họp báo đang được tiến hành, nhưng chưa rõ bao giờ sẽ diễn ra họp báo. Hiện vẫn chưa xác định bên nào sẽ đứng ra công bố kết quả, là Mỹ, Pakistan trong vai trò trung gian, hay Iran.

Những gì diễn ra phía sau cho thấy các bên đã chuẩn bị cho một tiến trình kéo dài. Văn phòng Phó tổng thống JD Vance vẫn duy trì hoạt động, các nhóm làm việc tiếp tục xuyên đêm. Đội ngũ báo chí tháp tùng cũng chưa rời đi, dù thời gian lưu lại dự kiến không quá 24 giờ.

Hình ảnh do chính phủ Pakistan công bố cho thấy phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf (thứ hai từ phải) và Ngoại trưởng Abbas Araghchi (thứ hai từ trái) dẫn đầu. Tư lệnh quân đội Pakistan, Asim Munir (bên trái) và Ngoại trưởng Ishaq Dar (bên phải) đón phái đoàn Iran tại Islamabad, Pakistan, ngày 11/4. Ảnh: Reuters

Điểm đáng chú ý là gần như không có thông tin nào bị rò rỉ từ bên trong. Cuộc đàm phán cấp cao diễn ra trong trạng thái “kín tiếng” như vậy là điều hiếm gặp. Điều này cho thấy mức độ nhạy cảm của tiến trình hiện tại, đồng thời phản ánh nỗ lực kiểm soát thông tin từ phía Mỹ nhằm tránh làm gia tăng sự nghi kỵ vốn đã tồn tại giữa hai bên.

Trong một diễn biến khá đặc biệt, cả hai phía dường như đều giữ khoảng cách với truyền thông. Dù vậy, đèn trong phòng họp vẫn sáng, các cuộc thương lượng vẫn chưa dừng lại.

Tiêm kích gầm rú trên bầu trời Islamabad Theo phóng viên của CNN tại Islamabad, bầu trời đêm ở thủ đô Pakistan vang dội tiếng động cơ tiêm kích trong lúc quan chức Pakistan chờ đón phái đoàn Iran. Không có thông tin chính thức về sự xuất hiện của các tiêm kích, dù vậy, có khả năng tiếng tiêm kích gầm rú trên bầu trời là màn hộ tống nghi thức do quân đội Pakistan thực hiện.