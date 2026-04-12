Iran sau 40 ngày: Quân sự mất một thế hệ, kinh tế thiệt hại 140 tỷ USD

Số liệu cho thấy Iran chịu tổn thất hàng trăm tỷ USD, cơ sở hạ tầng bị phá hủy diện rộng, năng lực quân sự suy giảm sau cuộc chiến với Mỹ và Israel.

Tòa nhà tại Tehran, Iran bị hư hại sau các cuộc không kích của Mỹ-Israel. Ảnh: THX/TTXVN

Theo kênh Al Arabiya (Saudi Arabia) ngày 11/4, Iran đã phải chịu những tổn thất nặng nề và sự tàn phá trên diện rộng đối với cơ sở hạ tầng dân sự cũng như trọng yếu sau cuộc chiến kéo dài 40 ngày giữa nước này với Mỹ và Israel.

Thiệt hại về kinh tế và cơ sở hạ tầng dân sự

Tổng tổn thất kinh tế của Iran ước tính dao động từ 140 tỷ đến 145 tỷ USD . Cuộc chiến đã khiến nhiều người dân Iran mất việc làm, trong khi hàng loạt cơ sở sản xuất, nhà máy điện, sân bay và cầu cống bị phá hủy hoàn toàn hoặc hư hại nghiêm trọng.

Về số liệu cụ thể, ông Pirhossein Kolivand, người đứng đầu Hội Chữ thập đỏ Iran, cho biết có tổng cộng 125.630 cơ sở phi quân sự bị hư hại. Trong đó, khoảng 100.000 đơn vị nhà ở đã bị phá hủy hoàn toàn hoặc hư hại một phần, cùng với khoảng 23.500 cơ sở thương mại bị ảnh hưởng.

Lĩnh vực y tế và giáo dục cũng chịu tác động nặng nề. Ông Kolivand cho biết, hơn 330 cơ sở y tế bao gồm bệnh viện, nhà thuốc, phòng thí nghiệm, trung tâm y tế đã bị hư hỏng.

Đặc biệt, các cuộc tấn công bằng tên lửa đã làm hư hại khu phức hợp phục hồi chức năng của Hội Chữ thập đỏ nằm cạnh Bệnh viện Khatam và một số cơ sở lân cận.

Đối với giáo dục, 32 trường đại học và khoảng 857 trường học cùng các trung tâm giáo dục đã bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến.

Hội Trăng Lưỡi liềm Đỏ Iran báo cáo có 20 cơ sở của tổ chức này bị nhắm mục tiêu trực tiếp. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cứu trợ, gần 50 xe cứu hộ đã bị hư hại và hơn 40 xe cứu thương bị trúng bom, một số trường hợp bị tên lửa bắn trúng trực tiếp.

Về cơ sở hạ tầng chiến lược, khoảng 15 địa điểm trọng yếu cùng 5 kho chứa nhiên liệu đã bị trúng bom. Hệ thống sân bay và các máy bay dân dụng cũng nằm trong danh sách các hạng mục bị thiệt hại sau 40 ngày giao tranh.

Suy giảm năng lực quân sự

Song song với thiệt hại dân sự, năng lực quân sự của Iran đã bị suy giảm. Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), đánh giá Tehran đã phải chịu “tổn thất quân sự khoảng 1 thế hệ” sau khi các cơ sở công nghiệp quốc phòng cùng năng lực tên lửa, hải quân và không quân bị phá hủy.

Dẫn nguồn từ đánh giá của tờ The Washington Post và phân tích của các chuyên gia, Al Arabiya đưa tin 4 địa điểm sản xuất tên lửa đạn đạo chính của Iran bao gồm: Khojir, Parchin, Hakimiyeh và Shahroud đã bị hư hại nặng nề.

Cùng với đó, ít nhất 29 địa điểm phóng tên lửa cũng bị tấn công trong 4 tuần đầu tiên của chiến dịch do Mỹ và Israel phát động, làm suy yếu đáng kể tiềm lực quân sự cốt lõi của Iran.

Các hình ảnh vệ tinh và đánh giá từ chuyên gia quân sự cho thấy các cuộc tấn công đã phá hủy nhiều bệ phóng trên mặt đất, làm gián đoạn khả năng sản xuất tên lửa mới và tạm thời hạn chế khả năng tiếp cận các kho chứa tên lửa ngầm.

Các chuyên gia nhận định thiệt hại này có thể làm đình trệ khả năng sản xuất tên lửa tầm ngắn và tầm trung của Iran cho đến khi các cơ sở được xây dựng lại hoàn toàn.

Cuộc chiến kéo dài 40 ngày liên tục tấn công vào Iran đã tạm dừng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ngừng bắn vào ngày 8/4, đánh dấu sự thay đổi đột ngột so với những đe dọa cứng rắn trước đó về việc hủy diệt "cả một nền văn minh" nếu các yêu cầu của ông Trump không được đáp ứng.