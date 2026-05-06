Mỹ dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua eo Hormuz

Ông Trump sẽ tạm dừng các nỗ lực của Mỹ trong việc dẫn đường và hộ tống tàu thuyền đi qua Eo biển Hormuz, trong khi lệnh phong tỏa vẫn tiếp tục được duy trì.

Sáng 5/5, Ngoại trưởng Rubio cho biết chiến dịch quân sự của Mỹ được phát động vào tháng Hai đã kết thúc, đồng thời ngụ ý rằng ưu tiên hiện nay của Mỹ là mở cửa lại tuyến đường thủy quan trọng này.

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ tạm dừng chiến dịch hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz nhưng vẫn duy trì lệnh phong tỏa. Ông khẳng định "đã có bước tiến lớn hướng tới một thỏa thuận toàn diện và cuối cùng với phía Iran".

“Đáp ứng yêu cầu của Pakistan cùng các quốc gia khác, đồng thời dựa trên những thắng lợi quân sự to lớn trong chiến dịch chống lại Iran và thực tế là đã có tiến triển lớn hướng tới một thỏa thuận cuối cùng, chúng tôi đã đồng ý rằng: Trong khi lệnh phong tỏa vẫn giữ nguyên hiệu lực, 'Chiến dịch Tự do' (hộ tống tàu qua eo biển Hormuz) sẽ tạm dừng trong thời gian ngắn để chờ xem thỏa thuận có được ký kết hay không", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Chiến dịch này được công bố tối Chủ nhật và bắt đầu thực hiện từ thứ Hai. Ngay sau đó, đụng độ và các cáo buộc lẫn nhau giữa quân đội Mỹ và Iran đã xảy ra, khiến dư luận nghi ngại về tính bền vững của lệnh ngừng bắn mong manh giữa hai bên.

Dù vậy, giới chức chính quyền Trump hôm thứ Ba vẫn khẳng định lệnh ngừng bắn chưa đổ vỡ, đồng thời nỗ lực quảng bá cho chiến dịch hộ tống tàu qua eo biển.

Ngoại trưởng Marco Rubio - người tuyên bố các hoạt động tác chiến bắt đầu từ tháng Hai đã kết thúc - phát biểu tại Nhà Trắng rằng Mỹ đang tập trung vào chiến dịch mới, coi đây là "bước đi đầu tiên" để mở lại hoàn toàn tuyến đường thủy huyết mạch này.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth trong cuộc họp báo sáng cùng ngày nhấn mạnh nỗ lực này "tách biệt hoàn toàn" với các hoạt động quân sự đang diễn ra tại khu vực. Ông nói: "Chiến dịch Tự do mang tính chất phòng thủ, có phạm vi giới hạn và chỉ diễn ra tạm thời, với sứ mệnh duy nhất là bảo vệ các tàu thương mại trước sự hung hăng của Iran".

Ngoại trưởng Iran đã tới Bắc Kinh

Sáng sớm thứ Tư, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã tới Bắc Kinh để hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc.

Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Iran, ông Araghchi và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ thảo luận về quan hệ song phương cùng các diễn biến tại khu vực và quốc tế. Trong những tuần gần đây, ông Araghchi liên tục thực hiện các chuyến công du ngoại giao nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của quốc tế và giải quyết cuộc xung đột đang diễn ra với Mỹ và Israel.

Trung Quốc hiện là đối tác thân cận và cũng là khách hàng tiêu thụ dầu thô lớn nhất của Tehran. Suốt nhiều tuần qua, giới chức Bắc Kinh đã tích cực vận động ngoại giao để kêu gọi chấm dứt xung đột.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio từng hối thúc Trung Quốc cảnh báo phía Iran rằng những hành động của nước này đang dẫn đến tình trạng bị cô lập trên toàn cầu. Chuyến thăm của ông Araghchi diễn ra chỉ khoảng một tuần trước khi Tổng thống Trump dự kiến tới Trung Quốc để có cuộc gặp trực tiếp hiếm hoi với Chủ tịch Tập Cận Bình.

Ông Trump: Mỹ đã thắng tại Iran, giao tranh thêm 2 đến 3 tuần

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ "đã thắng" trong cuộc xung đột quân sự với Iran, dù ông từ chối xác nhận liệu thỏa thuận ngừng bắn có còn hiệu lực hay không.

Trong cuộc phỏng vấn chuyên sâu với Hugh Hewitt, ông dự báo các hoạt động giao tranh có thể kéo dài thêm "khoảng hai đến ba tuần" và khẳng định "thời gian không phải là vấn đề đối với chúng ta".

"Dù thế nào thì chúng ta cũng thắng. Hoặc là đạt được một thỏa thuận đúng đắn, hoặc chúng ta sẽ thắng dễ dàng về mặt quân sự," ông Trump nhấn mạnh, "Chúng ta đã thắng rồi".

Khi được hỏi trực tiếp liệu lệnh ngừng bắn đã chấm dứt sau các cuộc tấn công của Iran vào UAE và việc khởi động "Chiến dịch Tự do" hay chưa, ông Trump từ chối trả lời. Ông nói: "Tôi không thể tiết lộ điều đó. Nếu tôi trả lời câu hỏi này, các ông sẽ bảo rằng người đàn ông này không đủ khôn ngoan để lãnh đạo nước Mỹ".

Ông Trump cho biết lực lượng Iran hiện chỉ còn "những chiếc xuồng nhỏ cao tốc" gắn súng máy và khẳng định quân đội Mỹ đã phá hủy 8 chiếc trong số đó vào thứ Hai. Theo ông, hạm đội 159 tàu ban đầu của Iran đã bị xóa sổ hoàn toàn: "Tất cả chúng đều đã nằm dưới đáy biển".

Ông cũng khẳng định bộ máy lãnh đạo của Iran đã bị tiêu diệt: "Chúng ta đã hạ gục đội ngũ cấp một, cấp hai và một nửa cấp ba". Tổng thống Trump nói thêm rằng những nhà lãnh đạo Iran còn sót lại có thái độ "rất khác" khi đối thoại riêng với ông so với khi họ phát biểu công khai trước truyền thông.

Ngoại trưởng Marco Rubio điện đàm với người đồng cấp Nga về vấn đề Iran

Theo thông báo ngắn từ Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio hôm nay đã thảo luận với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov về vấn đề Iran, quan hệ song phương và cuộc xung đột tại Ukraine.

Phía Mỹ cho biết cuộc gọi được thực hiện theo yêu cầu của Moscow, diễn ra chưa đầy một tuần sau cuộc thảo luận giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin về chiến sự, và ngay trước thềm một lệnh ngừng bắn tiềm năng do Ukraine đề xuất.

Bộ Ngoại giao Nga không xác nhận cụ thể nội dung thảo luận về Iran. Trong thông báo chính thức, phía Nga chỉ cho biết hai bên đã “trao đổi quan điểm về tình hình quốc tế hiện nay và quan hệ Nga - Mỹ, đồng thời thảo luận lộ trình tiếp xúc song phương”. Moscow mô tả cuộc đối thoại mang tính “xây dựng và chuyên nghiệp”.

Sau cuộc điện đàm kéo dài vào tuần trước với ông Putin, Tổng thống Trump tiết lộ rằng người đồng cấp Nga đã đề nghị hỗ trợ Mỹ trong cuộc xung đột với Iran, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến kho dự trữ uranium đã làm giàu.