Mỹ đấu giá siêu du thuyền 325 triệu USD của tài phiệt Nga

  • Thứ năm, 7/8/2025 19:19 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chiếc siêu du thuyền Amadea từng bị Mỹ tịch thu vì liên quan tài phiệt thân Putin đang được đưa ra đấu giá, trong nỗ lực gây áp lực buộc Nga chấm dứt cuộc xung đột Ukraine.

Du thuyền Amadea dài 106 mét với nhiều tiện ích xa hoa. Ảnh: Guillaume Plisson.

SCMP cho biết cuộc đấu giá chiếc du thuyền trị giá 325 triệu USD sẽ kết thúc vào ngày 10/9 tới.

Theo giới chức Mỹ, đây là một phần trong chiến dịch hợp tác với các đồng minh nhằm gây sức ép lên giới tài phiệt thân cận với Tổng thống Vladimir Putin - những người được cho là có ảnh hưởng trong việc thúc đẩy Điện Kremlin tìm giải pháp kết thúc cuộc xung đột.

Amadea dài 106 m, được đóng theo đơn đặt hàng riêng bởi hãng Lürssen (Đức) vào năm 2017. Nội thất do nhà thiết kế danh tiếng François Zuretti thực hiện, nổi bật với đá cẩm thạch, 8 phòng nghỉ cao cấp, phòng spa, salon làm đẹp, phòng gym, sân đỗ trực thăng, bể bơi và thang máy riêng.

Du thuyền có thể phục vụ 16 khách và 36 thành viên thủy thủ đoàn. Từ khi bị thu giữ vào năm 2022, tàu neo đậu tại San Diego, California.

Luật sư đại diện của ông Khudainatov, ông Adam Ford, tuyên bố việc chính phủ Mỹ đem bán Amadea là "vội vàng và không phù hợp", khi thân chủ của ông vẫn đang kháng cáo quyết định tịch thu.

“Chúng tôi nghi ngờ liệu có nhà đầu tư nào tỉnh táo chịu trả giá thị trường công bằng trong bối cảnh quyền sở hữu con tàu vẫn có thể bị thách thức tại các tòa án quốc tế. Bất kỳ ai mua con tàu này đều có nguy cơ phải đối mặt với nhiều năm kiện tụng tốn kém và bất định”, ông Ford nhấn mạnh.

Theo quy định của cuộc đấu giá, người tham gia phải đặt cọc 10 triệu euro (tương đương khoảng 11,7 triệu USD) mới được xem xét tham gia.

Luật sư Ford cũng cảnh báo: nếu vụ bán tàu vẫn được tiến hành, phía ông Khudainatov sẽ yêu cầu nhận toàn bộ số tiền thu được, hoặc khoản bù trừ nếu giá bán thấp hơn giá trị thực.

“Nếu chính phủ Mỹ cứ muốn bán để giảm bớt gánh nặng tài chính cho người đóng thuế, chúng tôi sẽ theo đuổi quyền lợi tài chính đến cùng khi thắng kiện”, ông nói.

Cuộc đấu giá diễn ra sau khi Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine vào tháng 5/2024, cho phép chính phủ Mỹ tịch thu và sử dụng tài sản thuộc sở hữu nhà nước Nga tại Mỹ để hỗ trợ Kyiv.

Phương Linh

