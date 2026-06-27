Mỹ đánh sập gần 400 trang web phát lậu World Cup

Mỹ thu giữ gần 400 tên miền Internet sử dụng để phát lậu các trận đấu của FIFA World Cup 2026.

Mỹ đã thu giữ gần 400 tên miền Internet sử dụng để phát lậu các trận đấu của FIFA World Cup 2026, các quan chức cho biết ngày 26/6, mô tả đây là một động thái nhằm làm gián đoạn các mạng lưới quốc tế đang trục lợi từ giải đấu, theo hãng tin Reuters.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đã xác định các tên miền này nhờ sự hỗ trợ của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và các bên khác, bao gồm NBCUniversal và Warner Bros. Discovery.

Trận đấu giữa Cape Verde và Saudi Arabia thuộc bảng H, FIFA World Cup 2026, diễn ra tại Sân vận động Houston, bang Texas (Mỹ) ngày 26/6. Ảnh: Reuters.

Theo bộ này, các tên miền đã được sử dụng để cung cấp trái phép nội dung được bảo hộ bản quyền cho người dùng dưới dạng phát trực tiếp các trận đấu World Cup theo thời gian thực, ngay khi các trận đang diễn ra và được phát sóng lần đầu.

Cũng theo Bộ Tư pháp Mỹ, các máy chủ và tên miền liên quan việc phát trực tuyến trái phép các trận đấu của giải đã bị nhắm mục tiêu tại Peru và Bulgaria. Bộ này cho biết thêm rằng các biện pháp ngăn chặn tương tự cũng đã diễn ra tại Croatia, Romania, Ba Lan và Colombia.

“Những nền tảng phát lậu này không chỉ vi phạm luật bản quyền mà còn khiến người xem đối mặt với các mối đe dọa tiềm ẩn - bao gồm tấn công mã độc và các kết nối không an toàn có thể xâm phạm dữ liệu cá nhân và tài chính”, đặc vụ Eric Weindorf phụ trách Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Mỹ, cho biết.

World Cup đã khởi tranh ngày 11/6 tại Mỹ, Canada và Mexico. Các trận đấu dự kiến diễn ra tại 16 thành phố thuộc ba quốc gia này cho đến ngày 19/7.

Theo FIFA, lượng khán giả theo dõi các trận đấu đã lập kỷ lục mọi thời đại.