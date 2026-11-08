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Kinh doanh

Mỹ cử đoàn xúc tiến thương mại nông nghiệp lớn nhất tới Việt Nam

  • Chủ nhật, 8/11/2026 09:52 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chương trình kết nối nhà xuất khẩu Mỹ với người mua, nhà nhập khẩu, phân phối Việt Nam nhằm mở rộng cơ hội bán hàng tại một trong các thị trường phát triển nhanh nhất châu Á.

Quả xuân đào có xuất xứ từ bang California được bày bán tại một siêu thị ở thủ đô Washington, D.C. Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ngày 6/11 thông báo sẽ cử đoàn xúc tiến thương mại nông nghiệp gồm đại diện 43 doanh nghiệp và 37 tổ chức thương mại, ngành hàng nông nghiệp tới Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 9-12/11.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, đây là đoàn công tác có quy mô lớn nhất từng được Cơ quan Dịch vụ Nông nghiệp Đối ngoại (FAS) thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ cử đến Việt Nam trong lịch sử hoạt động của cơ quan này.

Đoàn xúc tiến thương mại nông nghiệp do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ Stephen Alexander Vaden dẫn đầu, cùng đại diện sở nông nghiệp các bang California, Kansas và Wisconsin. Chương trình sẽ kết nối trực tiếp các nhà xuất khẩu Mỹ với người mua, nhà nhập khẩu và nhà phân phối Việt Nam nhằm mở rộng cơ hội bán hàng tại một trong những thị trường năng động và phát triển nhanh nhất châu Á.

Theo Thứ trưởng Vaden, Việt Nam hiện đã là một trong những thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của Mỹ và còn rất nhiều cơ hội để mở rộng sự hiện diện tại thị trường này. Chương trình lần này đưa một nhóm đa dạng các doanh nghiệp và lãnh đạo ngành hàng của Mỹ gặp gỡ trực tiếp những đối tác mua hàng có nhu cầu, qua đó phát triển các mối quan hệ đối tác thương mại lâu dài, mang lại lợi ích cho những người nông dân, chủ trang trại và nhà sản xuất của Mỹ cũng như người tiêu dùng ở nước ngoài, đồng thời củng cố chuỗi cung ứng toàn cầu đa dạng.

Số liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho thấy năm 2025, Việt Nam là thị trường xuất khẩu lớn thứ 7 của các sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm liên quan của Mỹ, với kim ngạch nhập khẩu gần 5,6 tỷ USD. Xuất khẩu nông sản Mỹ sang Việt Nam đã tăng 38% trong năm 2025 so với năm 2024.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, nhu cầu mạnh đối với bông, đậu tương và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi của Mỹ góp phần hỗ trợ các lĩnh vực sản xuất và chăn nuôi đang mở rộng tại Việt Nam. Trong khi đó, thu nhập gia tăng cùng với sự phát triển của lĩnh vực bán lẻ và chế biến thực phẩm đang tạo ra những cơ hội mới cho các sản phẩm trái cây, sữa, thịt và thực phẩm đặc sản của Mỹ.

Bộ Nông nghiệp Mỹ cũng đánh giá thị trường nhiên liệu sinh học đang mở rộng tại Việt Nam, cùng các yêu cầu pha trộn ethanol, đang tạo ra những cơ hội mới cho người trồng ngô và các nhà sản xuất ethanol của Mỹ.

Trong khuôn khổ chương trình, các thành viên đoàn sẽ tham gia những cuộc gặp gỡ giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B), các buổi giới thiệu thông tin về thị trường, các chuyến thăm thực địa và sự kiện quảng bá nhằm giới thiệu sản phẩm Mỹ tới người tiêu dùng Việt Nam, đồng thời củng cố các mối quan hệ thương mại hiện có.

Chương trình xúc tiến thương mại nông nghiệp tại Việt Nam là một phần trong nỗ lực liên tục của Bộ Nông nghiệp Mỹ nhằm mở rộng thương mại nông nghiệp trên khắp Đông Nam Á, đồng thời tiếp nối chương trình công tác thương mại mang tên “Thúc đẩy thương mại đối ứng cho các nhà sản xuất và chế tạo Mỹ” (TRUMP) tại Việt Nam hồi tháng 3 vừa qua.

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Theo Ngọc Quang/Vietnamplus.vn

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  • Nhiên liệu sinh học

    Là loại nhiên liệu được hình thành từ các hợp chất có nguồn gốc động thực vật (sinh học) như mỡ động vật, dầu dừa, ngũ cốc (lúa mỳ, ngô, đậu tương…), chất thải trong nông nghiệp (rơm rạ), chất thải công nghiệp (mùn cưa, gỗ thải…). Nhiên liệu sinh học có thể được phân ra thành 3 loại gồm diesel sinh học, xăng sinh học, khí sinh học. Ưu điểm nổi bật của nhiên liệu sinh học so với nhiên liệu truyền thống là thân thiện với môi trường đồng thời là nguồn nhiên liệu tái sinh.

    Bạn có biết: Tại Việt Nam, nhiên liệu sinh học là xăng E5 sẽ được thay thế cho xăng khoáng A 92 kể từ ngày 1/1/2018.

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