Mỹ công bố vũ khí vi sóng 'bách phát bách trúng'

Công ty Epirus của Mỹ đã giới thiệu hệ thống vi sóng công suất cao Leonidas (IFPC-HPM), được thiết kế đặc biệt để vô hiệu hóa hàng loạt máy bay không người lái.

Mỹ gần đây đã thử nghiệm hệ thống vi sóng công suất cao Leonidas (IFPC-HPM). Theo các báo cáo, hệ thống đã vô hiệu hóa thành công 49 máy bay không người lái (UAV) đang hoạt động, khiến chúng rơi xuống gần như ngay lập tức chỉ sau một lần kích hoạt.

Được biết, Leonidas hiện đã được quân đội Mỹ đưa vào biên chế. Một trong những hợp đồng mua sắm mới đã được ký kết vào ngày 17/7/2025, với tổng giá trị 43,55 triệu USD .

Leonidas là một thành phần trong kiến trúc phòng thủ nhiều lớp của quân đội Mỹ, được thiết kế để bảo vệ chống lại các mối đe dọa trên không, bao gồm máy bay không người lái, tên lửa và đạn pháo.

Không giống như các hệ thống phòng không truyền thống tiêu diệt mục tiêu thông qua tác động động học, hệ thống này sử dụng các xung vi sóng tập trung để vô hiệu hóa hệ thống điện tử của vũ khí đối phương.

Việc phát triển hệ thống này là một phần của chương trình hiện đại hóa rộng lớn hơn của quân đội Mỹ, tập trung vào việc tạo ra các giải pháp hiệu quả để chống lại máy bay không người lái và những mối đe dọa trên không.

Leonidas tích hợp với nhiều loại cảm biến, cho phép hoạt động như một phần của mạng lưới chiến đấu và nhận dữ liệu nhắm mục tiêu theo thời gian thực.

Một lợi thế quan trọng của loại vũ khí này là khả năng tái sử dụng nhiều lần mà không cần vật tư tiêu hao, khiến nó đặc biệt quan trọng đối với các hoạt động chiến đấu kéo dài hoặc bảo vệ cơ sở chiến lược.

Theo nhà sản xuất, hệ thống thế hệ thứ hai (thế hệ II) vượt trội hơn đáng kể so với các hệ thống tiền nhiệm: Phạm vi chiến đấu hiệu quả đã tăng hơn gấp đôi, lên đến 2 km và công suất đầu ra đã tăng khoảng 30%. Nhờ pin tích hợp, hệ thống có thể hoạt động độc lập trong tối đa 30 phút mà không cần nguồn điện bên ngoài.

Tháng 5/2024, Epirus đã bàn giao bốn hệ thống IFPC-HPM I cho quân đội Mỹ. Các hệ thống này đã trải qua nhiều cuộc thử nghiệm, bao gồm cả diễn tập chung với lực lượng phòng không và các đơn vị tác chiến. Hiện chúng đang được Lực lượng Đặc nhiệm Đa miền số 1 (MDTF) sử dụng và đã được triển khai trong cuộc tập trận quân sự của Mỹ tại Philippines vào tháng 5/2025.