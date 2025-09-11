Sinh vật bí ẩn giống quái vật hồ Loch Ness xuất hiện trên sông Thames

Một sinh vật lạ xuất hiện giữa dòng sông Thames đang khiến cộng đồng yêu thiên nhiên tại Anh xôn xao, còn các chuyên gia thì đau đầu đi tìm lời giải đáp.

Phần đầu màu đen của sinh vật này nhô lên mặt nước khi nó bơi qua sông. Ảnh: Pen News

Theo trang Daily Mail (Anh), sự việc xảy ra gần khu vực đập Old Windsor Lock, thuộc hạt Berkshire, Vương quốc Anh. Khi đang dạo chơi ven sông cùng gia đình, Ryan Linehan, 21 tuổi, đã tình cờ ghi lại được khoảnh khắc sinh vật này bất ngờ trồi lên mặt nước.

Bà Bernie Linehan, 63 tuổi, mẹ của Ryan, kể lại: “Lúc đó gia đình tôi chỉ đang đi ngang qua khu vực này, chính người giữ đập đã cảnh báo nên để ý vì nghi có một con hải cẩu xuất hiện trong khu vực. Con trai tôi đã nhanh tay quay lại được cảnh sinh vật nổi lên. Đó là góc quay rõ nét nhất mà chúng tôi có”.

Trong đoạn video được chia sẻ lên mạng xã hội, có thể thấy phần đầu màu đen của sinh vật này nổi lên vài lần khi nó bơi xuyên qua dòng sông. Tuy nhiên, vì khu vực này nằm cách biển khá xa, gia đình Linehan không tin rằng đó là một con hải cẩu.

Anh Ryan mô tả: “Sinh vật đó trông như có lớp lông mượt, phần mũi dẹt và kích thước tương đương một con chó chăn cừu Đức hay Alsatian”.

Để tìm câu trả lời, gia đình Linehan đã đăng đoạn video lên một nhóm Facebook của những người yêu động vật hoang dã. Đoạn phim nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt xem và làm dấy lên một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Một cư dân mạng hài hước bình luận: “Có khi là quái vật hồ Loch Ness – Nessie – đang đi lạc”.

Một số cư dân mạng lại suy đoán sinh vật này có thể là capybara – loài gặm nhấm lớn nhất thế giới có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Những giả thuyết khác được đưa ra bao gồm: sư tử biển, rùa, hay coypu – một loài gặm nhấm lớn khác cùng xuất xứ Nam Mỹ.

“Chắc chắn 110% là hải cẩu”, một người quả quyết.

Hình ảnh cắt từ đoạn video được tải lên Facebook thu hut hàng chục nghìn lượt xem. Ảnh: Pen News

Trong khi đó, một ý kiến khác lại khẳng định: “Rõ ràng là hải ly”.

Không ít người nghiêng về khả năng đó là rái cá, nhưng giả thuyết này cũng vấp phải nhiều phản bác. Điều đáng nói là, ngay cả các chuyên gia trong lĩnh vực cũng chưa thể đi đến thống nhất.

Gia đình Linehan sau đó đã liên hệ với một tổ chức bảo tồn động vật hoang dã địa phương để tìm lời giải đáp từ giới chuyên môn. Một chuyên gia tại đây cho rằng sinh vật trong video nhiều khả năng là rái cá, sau khi tham khảo ý kiến từ các đồng nghiệp.

Bà Bernie cho biết: “Vị chuyên gia nói rằng hải cẩu hoặc hải ly rất khó có thể bơi ngược dòng lên đến khu vực này, chưa kể còn phải vượt qua các đập nước”.

Tuy nhiên, ông Florin Feneru, chuyên gia nhận dạng sinh vật tại Trung tâm Angela Marmont thuộc Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Anh, lại đưa ra quan điểm thận trọng hơn.

“Tôi ước gì có thể thấy rõ phần đuôi – đó là chi tiết then chốt để nhận dạng chính xác. Nhưng theo quan sát của tôi, đây không giống hải cẩu. Nếu phải lựa chọn giữa hải ly và rái cá, tôi nghiêng về hải ly. Đỉnh đầu của hải ly phẳng và hơi cong nhẹ, trông khá giống giống chó bull terrier, trong khi rái cá có phần mõm hõm rõ hơn, giống chó beagle”, ông phân tích.

Sinh vật bí ẩn xuất hiện trên sông Thames gần đập Old Windsor. Ảnh: Pen News

Ông Richard Bennett, đại diện Tổ chức Canal and River Trust – đơn vị quản lý các tuyến đường thủy tại Anh – cũng bày tỏ sự bối rối.

“Chắc chắn không phải hải cẩu. Căn cứ vào hình dạng đầu và cách nó di chuyển, tôi nghiêng về khả năng đây là hải ly hơn là rái cá”, ông nói.

Mặc dù chưa có kết luận chính thức nào được đưa ra, sinh vật bí ẩn trên sông Thames vẫn đang là đề tài thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới khoa học và cộng đồng yêu thiên nhiên tại Anh.