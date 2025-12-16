Mỹ chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố đêm Giao thừa

Bộ Tư pháp Mỹ phối hợp với FBI đã ngăn chặn một âm mưu khủng bố quy mô lớn và đặc biệt nghiêm trọng tại Quận Trung tâm của California (khu vực quận Cam và thành phố Los Angeles).

Ngày 15/12, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi cho biết lực lượng chức năng nước này đã chặn đứng âm mưu khủng bố do một nhóm cực đoan ủng hộ Palestine lên kế hoạch thực hiện vào đúng đêm Giao thừa sắp tới.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, bà Bondi xác nhận sau một cuộc điều tra chuyên sâu, Bộ Tư pháp phối hợp với Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã ngăn chặn một âm mưu khủng bố quy mô lớn và đặc biệt nghiêm trọng tại Quận Trung tâm của California (khu vực quận Cam và thành phố Los Angeles).

Theo bà, Mặt trận Giải phóng Đảo Rùa (TILF) - một nhóm cực tả, ủng hộ Palestine, chống chính phủ và chống chủ nghĩa tư bản - đã chuẩn bị tiến hành hàng loạt vụ đánh bom nhằm vào nhiều mục tiêu tại California bắt đầu từ đêm Giao thừa. Nhóm này cũng lên kế hoạch nhằm mục tiêu vào các đặc vụ và phương tiện của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE).

Cùng ngày, Giám đốc FBI Kash Patel cũng cho biết cơ quan này đã bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến âm mưu tiến hành loạt vụ đánh bom tại Los Angeles vào đêm Giao thừa.

Bên cạnh đó, một nghi phạm cũng đã bị bắt giữ tại thành phố New Orleans liên quan tới một âm mưu tấn công riêng rẽ khác.