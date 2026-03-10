Bước sang ngày thứ 10, chiến sự Iran đang rung chuyển bởi tổn thất khốc liệt trên thực địa, giá dầu thế giới chạm đỉnh và cuộc chuyển giao quyền lực đầy kịch tính tại Tehran.

Lầu Năm Góc xác nhận thêm binh sĩ tử nạn, nâng tổng số lên 8 người. Phía Iran ghi nhận 1.255 người thiệt mạng, theo Al Jazeera.

Giá dầu Brent biến động mạnh, đạt đỉnh 119,50 USD trước khi giảm về 112,98 USD /thùng.

trước khi giảm về /thùng. Israel phá hủy trụ sở Không quân IRGC. Tổng thống Trump cân nhắc triển khai đặc nhiệm kiểm soát các kho uranium của Iran.

Iran tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và drone vào căn cứ Mỹ tại các quốc gia đồng minh Mỹ.

Ông Mojtaba Khamenei kế vị Lãnh tụ tối cao. Mỹ và Israel phản đối gay gắt và xác định đây là mục tiêu tấn công trọng tâm tiếp theo.

Mỹ cáo buộc Iran đang 'bắt thế giới làm con tin’

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 9/3 đã đưa ra những tuyên bố về Chiến dịch Epic Fury, khẳng định Washington đang sử dụng sức mạnh áp đảo để vô hiệu hóa hoàn toàn năng lực quân sự của Tehran, theo Foxnews.

Phát biểu tại Bộ Ngoại giao, ông Rubio nhấn mạnh: "Tất cả chúng ta đều thấy rõ mối đe dọa từ chế độ này. Họ đang cố gắng bắt thế giới làm con tin, tấn công các quốc gia láng giềng, đồng thời nhắm trực tiếp vào hạ tầng năng lượng và thường dân những nước đó".

"Tôi muốn khẳng định rằng quân đội Mỹ đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mỗi ngày trôi qua, tiềm lực của chế độ Iran lại suy giảm rõ rệt khi tên lửa và bệ phóng ít dần đi, các nhà máy quốc phòng bị tê liệt và lực lượng hải quân đang bị xóa sổ hoàn toàn. Thế giới sẽ an toàn và tốt đẹp hơn khi sứ mệnh này hoàn tất. Chúng tôi đang tiến rất gần đến mục tiêu đó từng ngày bằng sức mạnh áp đảo và độ chính xác tuyệt đối”, ông nói thêm.

Tehran tố Mỹ tấn công nhằm mục tiêu chiếm đoạt dầu mỏ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cáo buộc Washington mưu đồ phân rã đất nước để độc chiếm tài nguyên, sau loạt đòn tấn công từ liên quân Mỹ - Israel, theo Al Jazeera.

Tại cuộc họp báo hôm nay, ông Baghaei lên án chiến dịch quân sự của liên quân là hành vi "vi phạm mọi chuẩn mực và thông lệ quốc tế". Ông khẳng định Mỹ đã chủ động phá hủy các nỗ lực ngoại giao, buộc người dân Iran phải "đồng lòng bảo vệ đất nước".

"Âm mưu của họ đã quá rõ ràng. Họ muốn chia cắt Iran để chiếm đoạt trái phép nguồn dầu mỏ dồi dào của chúng tôi", ông Baghaei nhấn mạnh.

Cáo buộc này được đưa ra sau khi Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham, đồng minh thân cận của Tổng thống Donald Trump, công khai nhận định về lợi ích kinh tế nếu chính quyền Iran sụp đổ. Ông Graham chỉ ra rằng việc kiểm soát nguồn cung từ Iran và Venezuela (chiếm 31% trữ lượng toàn cầu) sẽ là "cơn ác mộng của Trung Quốc" và là một "khoản đầu tư hời" cho Washington, theo RT.

Theo giới chức Tehran, những tuyên bố này chính là bằng chứng cho thấy mục tiêu thực sự của Mỹ không phải là an ninh mà là quyền kiểm soát tài nguyên chiến lược toàn cầu.

Israel tấn công tổng lực khi Iran có đại giáo chủ mới

Hôm 9/3, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã triển khai chiến dịch không kích quy mô lớn nhắm vào các hạ tầng quân sự của Iran tại Tehran, Isfahan và khu vực phía Nam. Theo thông báo từ IDF, các mục tiêu tập trung vào hệ thống trung tâm chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cùng các cơ sở sản xuất tên lửa, theo NDTV.

Trong bối cảnh xung đột gia tăng, Hội đồng Chuyên gia Iran chính thức chỉ định giáo sĩ Mojtaba Khamenei (56 tuổi) đảm nhiệm vị trí Lãnh tụ Tối cao, kế nhiệm cha ông vừa qua đời. Với tầm ảnh hưởng sâu rộng trong IRGC, việc bổ nhiệm này được giới chức Iran trình bày như một thông điệp về sự kiên định của Tehran trong cuộc chiến mà họ mô tả là vì sự tồn vong quốc gia.

Tại quảng trường Enghelab, hàng nghìn người đã tập trung để thực hiện nghi thức tuyên thệ trung thành với tân lãnh đạo. Dù vậy, việc chuyển giao quyền lực mang tính chất kế vị này cũng gặp phải những phản hồi trái chiều từ một số chính trị gia nội bộ, do những lo ngại về tiền lệ "gia đình trị" tương tự chế độ quân chủ từng bị lật đổ vào năm 1979.

'Cú sốc Covid' tái hiện

Khi giá dầu leo thang sát ngưỡng 120 USD /thùng, thị trường tài chính toàn cầu đang đứng trước một cuộc "phán quyết" tất yếu. Chuyên gia Shuli Ren nhận định sự thờ ơ hiện tại của giới đầu tư-khi chỉ số S&P 500 chỉ giảm nhẹ hay việc bắt đáy tại Hàn Quốc-chính là kịch bản lặp lại của giai đoạn đầu đại dịch Covid-19, theo Bloomberg.

Bước sang tuần thứ hai, cuộc khủng hoảng Iran đã dập tắt hoàn toàn kỳ vọng của thị trường về một cuộc xung đột ngắn hạn.

NATO đánh chặn tên lửa Iran

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo Iran trên không phận Thổ Nhĩ Kỳ, đẩy liên minh quân sự này đứng trước nguy cơ bị lôi kéo trực tiếp vào cuộc chiến Trung Đông sau hai vụ xâm nhập liên tiếp trong một tuần.

"Một loại đạn đạn đạo bắn từ Iran xâm nhập không phận Thổ Nhĩ Kỳ đã bị các khí tài phòng không và phòng thủ tên lửa của NATO ở Đông Địa Trung Hải vô hiệu hóa”, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trong một tuyên bố ngày 9/3.

Ankara, quốc gia không cho phép sử dụng các căn cứ hoặc không phận của mình cho các cuộc tấn công vào Iran, đã kêu gọi nỗ lực ngoại giao để hạ nhiệt căng thẳng.

