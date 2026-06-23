Mỹ cảnh báo Nga tại Liên hợp quốc

Phó Đại diện Thường trực của Mỹ nói với Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc rằng “thời gian không đứng về phía Moskva”, đồng thời thúc giục Liên bang Nga đạt được một thỏa thuận với Ukraine.

Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 22/6, Mỹ đã đưa ra lời cảnh báo cứng rắn tới Liên bang Nga, cho rằng cơ hội để Moskva cải thiện vị thế của mình ở Ukraine đang dần thu hẹp, đồng thời kêu gọi Moskva đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến.

Ông Den Negri, Phó Đại diện Thường trực của Mỹ tại Liên hợp quốc, tuyên bố: “Như Tổng thống Trump đã nói rõ tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 tuần trước: Liên bang Nga nên đạt được một thỏa thuận. Thời gian không đứng về phía Moskva”.

Theo Phó Đại diện Thường trực của Mỹ tại Liên hợp quốc, ngoại giao và đàm phán, chứ không phải đổ thêm máu, là câu trả lời duy nhất hiện nay. Cuộc xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài quá lâu và phải kết thúc”

Theo báo The Kyiv Post ngày 23/6, những phát biểu của ông Negri được đưa ra khi Washington tìm cách củng cố thông điệp của G7 về Liên bang Nga.

Ngày 17/6, website Điện Elysee (elysee.fr) đã đăng tải tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo G7 về các vấn đề địa chính trị, bao gồm xung đột Nga-Ukraine.

Theo tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo Nhóm G7 cho biết họ “sẵn sàng xem xét” việc cấp các giấy phép sản xuất vũ khí cho Ukraine và đã nhất trí tăng cường cung cấp khí tài quân sự cho Kyiv.

Tuyên bố nêu rõ: “Chúng tôi ghi nhận khả năng chống chịu của Ukraine và những tiến bộ mà nước này đạt được trên chiến trường trong những tháng gần đây, đồng thời nhấn mạnh rằng hiện nay đã xuất hiện một động lực mới”.

Tuyên bố bày tỏ: “Để hỗ trợ và thúc đẩy động lực đó, chúng tôi nhất trí tăng cường cung cấp năng lực phòng không, các hệ thống bổ sung và tên lửa đánh chặn, cũng như các năng lực tấn công tầm xa”.

Tuyên bố tiếp tục: “Chúng tôi cũng sẵn sàng xem xét mở rộng cho Ukraine quyền được hưởng các giấy phép nhằm cho phép nước này gia tăng năng lực sản xuất quân sự trong nước”.

Tuyên bố cho biết các nhà lãnh đạo G7 nhấn mạnh “tầm quan trọng của khả năng bảo đảm an ninh năng lượng, dựa trên các nhu cầu và ưu tiên do chính quyền Ukraine đề ra”, đồng thời cho biết họ nhất trí cung cấp thêm sự hỗ trợ để giúp Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới.

Theo tuyên bố, các nhà lãnh đạo G7 cam kết sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt, bao gồm cả những biện pháp nhằm vào lĩnh vực dầu mỏ và khí đốt của Liên bang Nga.

Tuyên bố cho rằng đây là thời điểm thích hợp để triển khai các biện pháp bổ sung, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đạt được một thỏa thuận về việc mở lại eo biển Hormuz mà các nhà lãnh đạo G7 ủng hộ.

Các đại biểu tham dự ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh G7 ở thành phố Evian-les-Bains, Pháp ngày 15/6/2026. Ảnh: Kyodo/TTXVN.

Ngoài ra, Tổng thống Trump gần đây được cho là đã thay đổi cách nhìn nhận về Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn với France TV, nhà lãnh đạo Pháp cho biết ông Trump bước vào nhiệm kỳ tổng thống thứ hai với niềm tin rằng Kyiv đang ở bên bờ vực sụp đổ và một giải pháp dàn xếp nhanh chóng là điều cần thiết.

Tổng thống Macron nói: “Điều ông ấy nhìn thấy khi mới nhậm chức là Ukraine sẽ thất bại. Đó là lý do vì sao ông ấy muốn nhanh chóng đạt được hòa bình”.

Theo báo The Kyiv Post ngày 19/6, trong cuộc phỏng vấn nêu trên, ông chủ Điện Elysee cũng nhắc đến những căng thẳng giữa ông chủ Nhà Trắng và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Phòng Bầu dục.

Tổng thống Macron cho biết: “Hãy nhớ lại tháng 1, tháng 2/2025, khoảng thời gian đó giờ đây dường như đã rất xa. Ông ấy nghĩ rằng Ukraine sẽ thua cuộc. Mọi việc diễn ra không suôn sẻ tại Phòng Bầu dục với Tổng thống Zelensky”.

Nhà lãnh đạo Pháp tiếp tục tiết lộ rằng chưa đầy một năm trước, trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tại thành phố Anchorage thuộc ban Alaska, một thỏa thuận gần như đã được đưa ra, trong đó Ukraine sẽ phải nhượng lại những vùng lãnh thổ mà các lực lượng của Liên bang Nga khi đó thậm chí còn chưa kiểm soát được.

Cuộc gặp ba bên giữa ba nhà lãnh đạo Mỹ, Pháp và Ukraine năm 2024 tại Paris. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Theo Tổng thống Macron, sau đó các nhà lãnh đạo châu Âu đã tới Washington để phản đối những đề xuất như vậy và nhấn mạnh rằng việc ép buộc Kyiv phải nhượng bộ lãnh thổ là điều không thể chấp nhận được.

Tổng thống Macron cho biết: “Chúng tôi đã tới Washington theo một phái đoàn vào giữa tháng 8 để nói rằng điều đó là không thể. Chúng tôi đang nỗ lực và kể từ đó đã đạt được rất nhiều tiến triển”.

Tổng thống Macron cho rằng chính Ukraine là bên đã làm thay đổi cách nhìn nhận của Washington.

“Con đường này trước hết là một chiến thắng của người Ukraine về năng lực và độ tin cậy”, ông chủ Điện Elysee nói.

Theo Tổng thống Macron, Tổng thống Trump từ đó đã nhận ra rằng những dự đoán trước đây về sự sụp đổ của Ukraine là sai lầm.

Tổng thống Macron cho biết: “Ông ấy nhận ra rằng mọi điều người ta từng nói với ông ấy - rằng họ sẽ sụp đổ, rằng họ sẽ không thể vượt qua mùa đông - đều không đúng”.

Tổng thống Macron nói thêm rằng hiện nay nhà lãnh đạo Mỹ đã nhìn nhận người Ukraine là “những con người dũng cảm và sáng tạo”, những người mà ông dành sự tôn trọng.