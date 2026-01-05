Mỹ: Bắt ông Maduro không phải là cuộc chiến chống lại Venezuela

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết mục tiêu chính của chiến dịch quân sự Mỹ dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy vào Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Reuters

Phát biểu trên chương trình Meet the Press của NBC, ông Rubio nhấn mạnh Washington “không tiến hành chiến tranh với Venezuela”, mà đang thực hiện chiến dịch chống lại các tổ chức buôn bán ma túy xuyên quốc gia.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, các cuộc tấn công quân sự cũng như việc bắt giữ ông Maduro chỉ đơn thuần là hành động thực thi pháp luật, không phải sự khởi đầu của một cuộc chiến tranh giữa hai quốc gia. Ngoại trưởng Mỹ cũng bác bỏ lo ngại cho rằng Washington đang tiến gần tới một cuộc chiến tranh mới ở Mỹ Latinh.

“Không có chiến tranh. Chúng tôi đang tiến hành cuộc chiến chống lại các tổ chức buôn bán ma túy, chứ không phải chiến tranh với Venezuela. Chúng tôi đang thực thi luật pháp của Hoa Kỳ liên quan đến các lệnh trừng phạt dầu mỏ. Chúng tôi đã trừng phạt các thực thể vi phạm”.

Tuy nhiên, phát biểu của ông Rubio đã vấp phải những phản ứng trái chiều tại Quốc hội Mỹ. Nhiều nghị sĩ thuộc cả hai đảng bày tỏ lo ngại rằng hành động quân sự này có thể kéo Washington vào một cuộc xung đột mới tốn kém. Các nghị sĩ Dân chủ chỉ trích chính quyền ông Trump vì không tham vấn hoặc xin phép Quốc hội trước khi sử dụng vũ lực.

Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries cho rằng chính quyền Mỹ chưa đưa ra được bằng chứng thuyết phục để chứng minh Venezuela là mối đe dọa cận kề đối với an ninh quốc gia Mỹ. Theo ông Jeffries, đây không phải là một chiến dịch chống ma tuý mà là một hành động chiến tranh.

Liên quan đến vấn đề năng lượng, ông Rubio đề cập tới phát biểu trước đó của Tổng thống Donald Trump về khả năng để các công ty dầu khí Mỹ đầu tư mạnh vào Venezuela nhằm khôi phục cơ sở hạ tầng dầu mỏ bị hư hại nghiêm trọng. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định Washington không cần dầu mỏ của Venezuela, do Mỹ có nguồn cung dồi dào trong nước.

Dù vậy, ông Rubio nhấn mạnh mục tiêu chiến lược của chính quyền Tổng thống Donald Trump là ngăn chặn các đối thủ của Mỹ gia tăng ảnh hưởng và đầu tư vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela. Ông cho rằng việc kiểm soát ảnh hưởng tại khu vực Tây Bán cầu là vấn đề an ninh chiến lược lâu dài của Washington.