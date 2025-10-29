Mỹ bắn cùng lúc 4 tàu nghi chở ma túy

Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào bốn tàu nghi chở ma túy ở khu vực Đông Thái Bình Dương vào ngày 27/10, làm 14 người trên các tàu thiệt mạng, chỉ có một người sống sót.

Theo kênh CNN, thông tin trên do Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đưa ra.

Đây là lần đầu tiên Mỹ tiến hành nhiều cuộc tấn công trong cùng một ngày, trong khuôn khổ chiến dịch nhằm vào các tàu bị nghi tham gia buôn ma túy. Theo ông Hegseth, chính quyền Mexico đã phối hợp tìm kiếm và cứu nạn người sống sót duy nhất.

Cụ thể, vào ngày 27/10, đã có ba vụ tấn công ở Thái Bình Dương, trong đó một vụ đánh trúng hai tàu cùng lúc, nâng tổng số các vụ tấn công do quân đội Mỹ thực hiện nhằm vào các tàu bị nghi buôn lậu ma túy lên 13, kể từ đầu tháng 9.

Đến nay, các hoạt động này đã phá hủy tổng cộng 14 tàu và làm 57 người thiệt mạng, chỉ có ba người sống sót. Một trong những cuộc tấn công gần đây đã phá hủy hai tàu cùng lúc.

Ông Hegseth cho biết, các tàu bị tấn công trong ba cuộc tấn công ngày 27/10 do các tổ chức khủng bố được chỉ định vận hành và buôn bán ma túy ở Đông Thái Bình Dương. Ông nói: “Cơ quan tình báo của chúng tôi đã biết bốn tàu này di chuyển dọc theo các tuyến đường buôn ma túy”.

Ông Hegseth viết trên mạng X: “Tám kẻ khủng bố ma túy có mặt trên các tàu trong cuộc tấn công đầu tiên. Bốn người có mặt trên tàu trong cuộc tấn công thứ hai. Ba người có mặt trên tàu trong cuộc tấn công thứ ba. Tất cả các cuộc tấn công đều ở vùng biển quốc tế và không có lực lượng Mỹ nào bị thương”.

Tuần trước, quân đội Mỹ tiến hành đợt tấn công đầu tiên ở vùng Đông Thái Bình Dương, dường như đánh dấu lần mở rộng chiến dịch khi tất cả 7 cuộc tấn công trước đó đều nhằm vào các tàu ở biển Caribe.